I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli e l’addio di Roberta Morise: “Mi sono battuto”

Giancarlo Magalli torna a parlare dell’addio di Roberta Morise a I Fatti Vostri e risponde ad Adriana Volpe. Dopo lo scontro a distanza con l’ex collega, oggi alla conduzione di Ogni Mattina, Magalli ha risposto a tono a Marcello Cirillo che si era schierato dalla parte dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

“Siamo stati in silenzio cara Adriana – aveva detto Cirillo – per rispetto, anche se non meritato, di un collega in difficoltà e di una rete a noi cara, siamo stati in silenzio anche quando ci sarebbe stato molto da dire di un uomo “finalmente solo al comando” dopo l’inspiegabile allontanamento di Demo Morselli prima momentaneo e poi definitivo, e con lo share che crollava e riprendendosi solo un po’ con il salva ascolti Paolo Fox”. Intervistato da Davide Maggio, il presentatore de I Fatti Vostri ha risposto: “C’è da chiedersi se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da tre anni. Un abbraccio. Poi – ha aggiunto – non è assolutamente vero che sono rimasto solo al comando, affidatario di una conduzione solitaria. Ci sono stati dei cambiamenti, nemmeno voluti da me. Al posto di Adriana prima Laura Lena Forgia e poi Roberta Morise (bravissime entrambe) e al posto di Marcello prima Jo’ di Tonno e poi Graziano Galatone (entrambi bravissimi). Talmente non sono stato in solitaria che è stato aggiunto anche Broccoli”.

Magalli ha voluto chiarire la sua posizione anche su Facebook, affermando di non avere alcun ruolo nella sostituzione di Roberta Morise, co-conduttrice de I Fatti Vostri. “Il solito astioso, di cui non voglio nemmeno fare il nome – ha svelato -, ha dichiarato ai giornali che il prossimo anno a “I Fatti Vostri” il M° Demo Morselli non ci sarà per colpa mia e la fitta schiera dei giornalisti si è precipitata a diffondere la notizia senza prendersi la briga di verificare. Bastava una telefonata: il M° Morselli è vivo e vegeto (io ci ho parlato anche ieri) ed avrebbe, essendo persona perbene e sincera, confermato che io con la sua sostituzione non c’entro nulla e che, anzi, mi sono molto battuto per evitarla, assieme a quella di Roberta Morise (e anche lei lo ha confermato). Quindi per amore di polemica si diffondono notizie false e diffamatorie alle quali potrei anche cominciare a rispondere con gli avvocati”.