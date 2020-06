I Fatti Vostri, Samanta Togni conduttrice con Magalli? Lei risponde

editato in: da

Samanta Togni condurrà I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli? L’ex protagonista di Ballando con le Stelle ha parlato del suo futuro televisivo a DiPiù Tv. Secondo alcune indiscrezioni, la ballerina potrebbe presto approdare nello show al posto di Roberta Morise. “Non mi hanno ancora dato niente per certo, non posso confermare nulla – ha spiegato lei – […] Spero di potervi dare presto delle buone notizie. Sarebbe bellissimo”.

Solo qualche giorno fa, l’ex compagna di Carlo Conti aveva confermato l’addio alla trasmissione Rai. Sulla questione era intervenuto anche Giancarlo Magalli, accusato di aver causato l’allontanamento della collega e attaccato per via della lite passata con Adriana Volpe. “Sapendo della mia amicizia con Roberta Morise – aveva tuonato il conduttore su Facebook, smentendo ogni contrasto – e del mio dispiacere per la sua sostituzione a I Fatti Vostri il prossimo anno, sostituzione che non ho certo voluto io, riporta la notizia titolando: ‘Magalli colpisce ancora’ insinuando che sarebbe una mia decisione. Bugiardi e infami”.

Volto amatissimo di Ballando con le Stelle, Samanta Togni qualche mese fa aveva annunciato la volontà di dire addio alla trasmissione di Milly Carlucci. Nessun contrasto, ma la volontà di iniziare una nuova avventura televisiva dopo il matrimonio con Mario Russo. “Samanta ha partecipato a tante edizioni del programma – aveva confessato lei -, ma ovviamente è cresciuta sia come donna che come professionista. È normale che voglia fare altro, ma questa è una decisione che non cambia il nostro rapporto d’affetto. Lei è come una figlia che ho visto crescere e sono felice per lei”.

“Ho chiesto a Milly se avesse voluto inserirmi nel programma con un nuovo ruolo da studiare – aveva chiarito -, ma lei mi ha detto che non riusciva a immaginarmi in una veste diversa da quella di insegnante. Perciò l’ho salutata con grande affetto e le ho detto che avrei seguito Ballando con le Stelle da casa. Farò così non appena tornerà in onda. Milly era molto dispiaciuta. Mi ha detto che capiva la mia scelta e la mia volontà di crescita e che comprendeva la mia voglia di cimentarmi con qualcosa di nuovo”. Nel futuro di Samanta Togni ci potrebbe essere proprio la conduzione de I Fatti Vostri in coppia con Giancarlo Magalli al posto di Roberta Morise.