Samanta Togni parla di Milly e svela il motivo dell’addio a Ballando

editato in: da

Si prova sempre un po’ di nostalgia nel lasciarsi alle spalle luoghi che sono diventati la nostra casa. Lo sa bene Samanta Togni che è tornata a parlare del programma che, per quindici anni, le ha regalato successo, emozioni e soddisfazioni: Ballando con le Stelle. E, ovviamente, anche della sua conduttrice, Milly Carlucci.

Sia ben chiaro: tra Samanta Togni e Milly Carlucci scorre buon sangue, pare che siano (e che rimarranno) sempre molto legate anche se le loro strade professionali si sono divise. Un rapporto che cozza con i rumors che volevano le due donne lontane e piene di risentimento l’una verso l’altra.

A confermare che tra le due sia tutto a posto e che la scelta presa da Samanta sia stata accolta con il massimo della comprensione ci aveva pensato proprio la Carlucci, parlando a cuore aperto dell’addio della sua insegnante di danza e dichiarando:

Samanta ha partecipato a tante edizioni del programma, ma ovviamente è cresciuta sia come donna che come professionista. È normale che voglia fare altro, ma questa è una decisione che non cambia il nostro rapporto d’affetto. Lei è come una figlia che ho visto crescere e sono felice per lei.

Dopo queste dolcissime parole è stata la Togni a prendere l’argomento durante un’intervista rilasciata a Vero. La ballerina ha parlato del suo rapporto con il marito, Mario Russo e ha ripercorso la sua esperienza a Ballando con le Stelle pronunciando solo parole d’affetto per Milly:

Milly era molto dispiaciuta. Mi ha detto che capiva la mia scelta e la mia volontà di crescita e che comprendeva la mia voglia di cimentarmi con qualcosa di nuovo.

Tuttavia, Samanta ha poi aggiunto delle altre dichiarazioni che, pur non avendo alcuna inclinazione malevola o aggressiva, sembrano svelare il vero motivo per cui ha abbandonato il talent show:

Ho chiesto a Milly se avesse voluto inserirmi nel programma con un nuovo ruolo da studiare, ma lei mi ha detto che non riusciva a immaginarmi in una veste diversa da quella di insegnante. Perciò l’ho salutata con grande affetto e le ho detto che avrei seguito Ballando con le Stelle da casa. Farò così non appena tornerà in onda.

Insomma, pare che le due donne non abbiano trovato un vero accordo ma che comunque, da brave professioniste, siano rimaste in ottimi rapporti e si vogliano molto bene. Non è detto, però, che Samanta non debba mai più rientrare negli studi di Ballando: c’è già chi la vede come ospite speciale, pronta a riabbracciare Milly con serenità e tranquillità.