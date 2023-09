Giancarlo Magalli, dopo le polemiche torna in Rai: dove lo rivedremo

Giancarlo Magalli tornerà in tv: è quello che afferma il portale TvBlog, secondo il quale il popolare conduttore sarà nuovamente uno dei protagonisti de I Fatti Vostri. Un ritorno in grande stile per il presentatore, che è stato al timone del programma per ben ventuno stagioni, ma con un ruolo diverso rispetto al passato.

Giancarlo Magalli torna a I Fatti Vostri: il ruolo

Un grande ritorno quello di Giancarlo Magalli sul piccolo schermo: il conduttore torna in Rai, in quella che è stata la sua casa per tanti anni, ovvero la trasmissione I Fatti Vostri, questa volta però con un ruolo diverso. Il celebre presentatore, che è stato alla guida del programma per ben ventuno edizioni, aveva condotto la sua ultima stagione nel 2020, se non per una breve apparizione a novembre del 2021 in qualità di ospite di Salvo Sottile per lanciare il suo nuovo show Una parola di troppo.

Questa volta però il ritorno di Magalli dovrebbe essere molto più duraturo, visto che sarà al timone di una rubrica che dovrebbe durare per tutta la stagione televisiva. A condurre I Fatti Vostri quest’anno è Tiberio Timperi – che avrà al fianco la new entry Flora Canto e la confermata Anna Falchi – che proprio qualche mese fa, in un’intervista rilasciata al sito di Davide Maggio, aveva espresso parole di stima per il collega.

“Un ringraziamento a Giancarlo Magalli perché ha tenuto botta durante il Covid in un momento in cui era ancora più difficile tenere in vita una trasmissione, lui ci è riuscito”. Ai tempi era stato lo stesso Magalli ad abbandonare il timone del suo programma, che dopo tanti anni (e soprattutto dopo il periodo della pandemia) aveva voglia di staccare e confrontarsi con nuove sfide.

Magalli e i rapporti tesi con la dirigenza Rai dopo la malattia

Lo scorso maggio i rapporti tra Magalli e Michele Guardì, ideatore de I Fatti Vostri, non erano esattamente distesi: il conduttore aveva attaccato pubblicamente l’autore, senza alcuna remora. “Non mi nomina mai, cita solo Castagna e Frizzi, che non ci sono più. Ma se per essere citati da lui bisogna morire, mi va bene così”, aveva dichiarato ospite di Francesca Fialdini.

L’allontanamento dalla tv per Giancarlo Magalli era arrivato dopo la malattia, un linfoma non-Hodgkin che per fortuna oggi si è lasciato alle spalle. Le cure però sono state pesanti, come la diagnosi: “Se non mi fossi curato immediatamente in due mesi me ne sarei andato. A me per fortuna hanno detto una mezza verità, ovvero che era curabile, solo le mie figlie sapevano tutto. Ed è stato meglio così”, aveva raccontato ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

Negli anni della sua lontananza dal piccolo schermo il conduttore non ha perso occasioni di lanciare frecciatine alla dirigenza Rai, soprattutto dopo la sua guarigione: “I miei programmi nessuno me li ha tenuti da parte. (…) Trovarmi senza un programma è qualcosa che mi è dispiaciuto molto. Tutto ciò che facevo è stato dato ad altri, ma il direttore Coletta mi ha promesso d’interessarsi. Mi auguro che ciò si trasformi in qualcosa di concreto”.