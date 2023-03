Giancarlo Magalli, il racconto della malattia a “Oggi è un altro giorno”

L’ultimo anno non è stato affatto facile per Giancarlo Magalli, che ha dovuto combattere contro un tumore. Ne ha parlato a Oggi è un altro giorno: ospite di Serena Bortone, il noto conduttore ha ripercorso le tappe salienti della sua carriera e ha raccontato anche della sua malattia, un linfoma non-Hodgkin che oggi si è lasciato alle spalle.

Giancarlo Magalli e la malattia: la vicinanza delle figlie

Oggi la malattia se l’è lasciata alle spalle, ma la sofferenza e il dolore sono difficili da dimenticare. Giancarlo Magalli ha parlato del suo ultimo anno, tra i più complicati della sua vita, a Oggi è un altro giorno. Con Serena Bortone ha prima ripercorso le tappe salienti della sua carriera, tra programmi di successo, tante interviste e grandi soddisfazioni.

Poi è arrivato il tumore a cambiare tutto: un linfoma non-Hodgkin – fortunatamente curabile – che lo ha costretto a pesanti cure e che adesso si è lasciato alle spalle. E se c’è qualcosa che la malattia gli ha dimostrato è stato l’amore incommensurabile della sua famiglia.

“La vicinanza delle mie figlie è stata fondamentale, ma quello che mi ha sorpreso è stata anche quella delle mie ex mogli e dei mariti. Con loro sono rimasto in ottimi rapporti, anche se ho due divorzi alle spalle evidentemente ho seminato bene”, ha raccontato Magalli.

A stargli accanto le figlie Manuela e Michela, che non l’hanno lasciato solo un attimo, soprattutto nelle prime fasi della malattia: “Quando succedono queste cose scopri dei rapporti che non pensavi fossero così profondi”, ha confessato il conduttore tv.

Un legame, quello con le figlie, che si è dimostrato fondamentale per la sua guarigione: “Noi ti abbiamo dedicato solo un anno, tu ci hai dedicato tutta la vita”, gli hanno detto Manuela e Michela quando ha cercato di ringraziarle per tutto quello che hanno fatto per lui.

Magalli, come ha scoperto la malattia

La scoperta della malattia è arrivata all’improvviso: tutto è cominciato lo scorso anno, dopo l’avventura con Michela nello show di Milly Carlucci Il cantante mascherato. “Pensavamo avremmo fatto solo tre puntate, invece siamo arrivati fino alla finale. È stato impegnativo: le prove, le canzoni da imparare… Alla fine c’era una stanchezza anomala che mi ha portato a indagare”.

E le visite che sono venute dopo hanno portato alla notizia più spaventosa, quella di un tumore. Una diagnosi che all’inizio suonava quasi come una condanna a morte: “Se non mi fossi curato immediatamente in due mesi me ne sarei andato. A me per fortuna hanno detto una mezza verità, ovvero che era curabile, solo le mie figlie sapevano tutto. Ed è stato meglio così”.

Questo capitolo doloroso l’ha voluto vivere lontano da tutti e tutto, circondato solo dall’affetto della sua famiglia, come aveva ricordato qualche tempo fa Manuela su Instagram: “Il linfoma ha colpito l’uomo che amo di più al mondo: il mio papà. Sono stati mesi di pianti, di paura, tanta paura; ma anche di speranza, di abbracci lunghi e silenziosi, di comprensione. Sono stati momenti delicati, e abbiamo preferito viverli tra di noi, in famiglia”.