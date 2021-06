Giancarlo Magalli lascia I Fatti Vostri, arriva la conferma: “È stata una mia scelta”

editato in: da

Chi è Michela, la figlia bellissima di Giancarlo Magalli

Alcune indiscrezioni si susseguivano ormai da settimane, ma solo ora arriva la conferma tanto attesa: Giancarlo Magalli, dopo una lunga esperienza al timone de I Fatti Vostri, è pronto a volare verso altri lidi lasciando il fortunato show di Rai2. Sembrano inoltre non esserci più dubbi sul notissimo volto che prenderà il suo posto, debuttando all’inizio della prossima stagione.

Dopo qualche rumor che aveva destato i primi sospetti, Giancarlo Magalli aveva lasciato i telespettatori a bocca aperta congedandosi al termine dell’ultima puntata di questa edizione de I Fatti Vostri con parole che sembravano far chiaramente intendere un addio. A qualche giorno di distanza, il conduttore ha voluto finalmente rompere il silenzio sulla questione, dando conferma del suo volontario allontanamento dalla trasmissione: “Lascio I Fatti Vostri, è una mia scelta, sono io che ho chiesto di non rifarlo più perché sono stanco. Non sono preoccupato, sono contento. È stato fatto quello che volevo, sono felicissimo” – ha ammesso Magalli a FQMagazine.

In effetti, in un primo momento si era vociferato del fatto che la decisione di lasciare lo show non fosse stata presa da Giancarlo, bensì che si trattasse di una scelta dei vertici Rai, forse anche ripensando alla lunga e chiacchieratissima querelle che il conduttore aveva avuto in passato con Adriana Volpe. È stato lo stesso Magalli a raccontare finalmente la verità: “L’ho chiesto mesi fa al direttore di Rai2 Ludovico Di Meo. Sono passati trent’anni da quando ho cominciato a farlo, sono venturo anni di fila. Parliamo di 4mila puntate filate, di circa 10mila interviste. Alcune anche di un certo peso, storie che ti restano dentro. Non è un programma che si fa a cuor leggero“. Soprattutto in quest’anno così difficile, a causa del Covid.

Il presentatore non rimarrà comunque con le mani in mano, perché per lui è previsto un game show sulla lingua italiana che andrà in onda nel pomeriggio di Rai2: “Ci sto lavorando, è un quiz carino. È una vacanza per me, una cosa divertente” – ha rivelato Giancarlo Magalli. E nel mentre si guarda attorno, tra le tante proposte che ha già ricevuto da quando si è saputo che avrebbe lasciato la storica trasmissione: “Mi hanno proposto fiction, pubblicità, varietà. Questo mi fa piacere, voglio scegliere con calma qualcosa che mi diverta”.

Che cosa succederà invece a I Fatti Vostri? Sembrano già non esserci più dubbi: come riportato da TVBlog, dovrebbe essere Anna Falchi a prendere il posto di Magalli. Al suo fianco, in una conduzione corale, ci dovrebbero essere anche Salvo Sottile e Umberto Broccoli.