Giancarlo Magalli replica a Katia Ricciarelli dopo Verissimo: “Correggo inesattezze”

Katia Ricciarelli è stata ospite di "Verissimo" il 28 settembre, dove ha parlato anche delle recenti dichiarazioni di Giancarlo Magalli. La replica

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Giancarlo Magalli e Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli è tornata a Verissimo. Nella puntata del 28 settembre, l’ex Soprano ha parlato del suo rapporto con Pippo Baudo e, soprattutto, delle recenti dichiarazioni di Giancarlo Magalli che hanno acceso un vero e proprio botta e risposta mediatico. Nel corso dell’intervista resa a Silvia Toffanin, Ricciarelli ha espresso con fermezza il suo disappunto per le parole del conduttore televisivo, accusandolo di aver diffuso versioni “infondate e cattive” sul suo matrimonio con il presentatore di Militello in Val di Catania a tal punto da spingerla a una dichiarazione inattesa, soprattutto per il salotto pacato di Canale5: “A Magalli darei una sberla”, ha dichiarato, rivelando quanto il tema resti per lei delicato.

La replica di Giancarlo Magalli

Non si è fatta attendere la risposta di Giancarlo Magalli, affidata a un lungo post pubblicato su Facebook. Con la consueta ironia, il conduttore ha voluto chiarire alcuni passaggi che, a suo dire, sarebbero stati travisati: “Tu hai detto alla Toffanin che vorresti prendermi a sberle. A questo non credo. Penso piuttosto che ti interessi mantenere viva una polemica che ti consente di andare ospite, penso retribuita, in vari programmi. Possibilità che è stata offerta anche a me ma che ho rifiutato perché odio la polemica, odio avere una polemica con te e odio discutere di cose che coinvolgono anche Pippo ora che purtroppo non c’è più”.

Il conduttore romano ha poi precisato di non aver mai voluto offendere personalmente la cantante, ma di aver semplicemente riportato ricordi e confidenze ricevute direttamente da Baudo. “Ho solo detto che trovavo curioso che per parlare con Pippo tu ricorressi alla mediazione di Dina Minna, che tu non hai mai amato molto, invece di chiamarlo sul suo numero privato, del quale avresti dovuto essere in possesso”, ha scritto.

Giancarlo Magalli ha inoltre ricostruito l’episodio dell’ospedale, nodo al centro della controversia: “Ho solo riferito quanto mi disse Pippo all’epoca: che tu, nonostante fossi stata avvertita, ti presentasti in ospedale solo tre giorni dopo l’operazione. Lui si infuriò e ne nacque un litigio che sfociò poi nella separazione. Nessun attacco personale a te”.

Due versioni inconciliabili

Le parole di Magalli si scontrano apertamente con la versione della Ricciarelli, che a Verissimo ha tenuto a ribadire la propria verità. Secondo la cantante, non fu informata in tempo utile dell’operazione a cui l’ex marito stava per sottoporsi, poiché la segretaria Dina Minna non le avrebbe comunicato l’anticipo dell’intervento. “La cattiveria non la tollero, non è stato corretto, non era al corrente di tante cose”, ha detto, respingendo anche l’accusa di essersi distratta in attività futili, quali raggiungere il Casinò, invece di stare al fianco del marito.

Un dolore che, a distanza di anni, resta vivo e che la stessa Ricciarelli ha raccontato con tono amaro: “Ora non voglio più dire niente a nessuno, voglio stare da sola e soffrire. Se avessi saputo prima tante cose, forse non mi sarei neanche sposata”, ha concluso, riferendosi al fatto che – a suo dire – non sarebbe stata al corrente della presenza di un figlio oltre a quella di Tiziana Baudo, nata dal suo primo matrimonio.