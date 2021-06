I Fatti Vostri, Pamela Camassa verso la conduzione

editato in: da

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, storia di un amore

Pamela Camassa potrebbe condurre I Fatti Vostri. A settembre infatti il format Rai tornerà con tantissime novità a partire dalla conduzione. Samanta Togni ha deciso di lasciare il timone dello show presentato in coppia con Giancarlo Magalli. L’ex ballerina di Ballando con le Stelle dunque sarà sostituita da una nuova conduttrice che potrebbe essere proprio Pamela.

A svelarlo il settimanale Chi che nelle chicche di gossip ha raccontato: “Come volto femminile de I Fatti Vostri potrebbe arrivare Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia”. La Camassa d’altronde si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico grazie ad Amici Speciali di Maria De Filippi. La vittoria nel talent è arrivata grazie a talento e determinazione. Per questo in molti sono convinti che nella prossima stagione televisiva la showgirl potrebbe approdare a I Fatti Vostri accanto a Giancarlo Magalli.

L’addio di Samanta Togni d’altronde ha lasciato un vuoto che andrà riempito. L’ex ballerina di Ballando, che aveva preso il posto di Roberta Morise, ha chiarito più volte i motivi del suo addio, legati a una scelta personale e non, come si era vociferato, a presunte tensioni con Magalli. “L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma – ha spiegato -. Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina”.

Continuano nel frattempo i dubbi sulla conduzione di Giancarlo Magalli che potrebbe decidere di allontanarsi dallo show. Se il suo addio era stato più volte smentito in passato, le parole con cui ha lasciato i telespettatori nell’ultima puntata del programma hanno creato nuovi dubbi. “Grazie a voi, pubblico de I Fatti Vostri, per l’anno più difficile della nostra vita – ha detto, congedandosi dal pubblico -. Vi abbiamo tenuto compagnia, ci avete tenuto compagnia. A settembre bussate, qualcuno vi aprirà […]. In questa piazza a settembre qualcuno a darvi il bentrovato ci sarà”.