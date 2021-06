I Fatti Vostri, Magalli potrebbe lasciare: la frase che fa discutere

editato in: da

Fa discutere la frase scelta da Giancarlo Magalli per congedarsi dal pubblico de I Fatti Vostri. Il conduttore infatti ha salutato i telespettatori confermando in modo indiretto che lo show tornerà a settembre. Le sue parole però aumentano i dubbi riguardo un possibile cambiamento alla conduzione della trasmissione Rai.

“Grazie a voi, pubblico de I Fatti Vostri, per l’anno più difficile della nostra vita – ha spiegato Magalli -. Vi abbiamo tenuto compagnia, ci avete tenuto compagnia. A settembre bussate, qualcuno vi aprirà”. Il presentatore ha poi aggiunto: “In questa piazza a settembre qualcuno a darvi il bentrovato ci sarà”. Nelle scorse settimane, non a caso, si era parlato di un possibile avvicendamento con Salvo Sottile, che potrebbe sbarcare al timone de I Fatti Vostri al posto di Magalli.

Per ora si tratta solo di indiscrezioni e Rai Due non ha ancora annunciato nulla. Di certo nella prossima stagione non ci sarà Samanta Togni. L’ex ballerina di Ballando con le Stelle era approdata poco tempo fa nello show, ma il suo futuro sarà altrove. “Ci lascia, ed è un grandissimo dolore per me perché ho lavorato benissimo con lei”, ha spiegato Magalli, chiarendo che la showgirl avrebbe lasciato il programma per una scelta personale.

In passato infatti il conduttore de I Fatti Vostri era finito al centro delle polemiche per via dei continui scontri con la collega Adriana Volpe. La lite fra i due, iniziata in televisione, era poi continuata sui social e infine in tribunale.

Non è ancora chiaro chi sostituirà la Togni, ma la showgirl si è congedata con un messaggio che descrive come positiva questa esperienza alla conduzione. “L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere – ha confessato l’ex star di Ballando con le Stelle -, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma. Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina”.