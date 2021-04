I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli sostituito? Arriva il Tapiro di Striscia la Notizia

editato in: da

Lo scorso ottobre Giancarlo Magalli festeggiava i 30 anni de I Fatti Vostri, ora circolano voci che questa potrebbe essere la sua ultima stagione al timone della nota trasmissione di Rai 2. Al suo posto potrebbe arrivare Salvo Sottile.

Proprio a seguito delle indiscrezioni fatte trapelare da TvBlogo, Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Canale 5 al momento condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, ha deciso di consegnare il Tapiro d’Oro a Giancarlo Magalli.

Intercettato da Valerio Staffelli, il presentatore per la prima volta ha commentato i rumors secondo cui la sua presenza ai Fatti Vostri è seriamente in bilico.

Magalli dunque ha dichiarato: “Salvo è bravo, simpatico e piace alle signore. Su Instagram è tutto tatuato. Se decideranno così, son padroni: la Rai mica è mia. Sono 30 anni che faccio quel programma…”.

Poi lancia un’idea ai vertici Rai: “Potrebbero propormi qualcosa di più divertente. Io vorrei condurre un quiz”, ma lo sguardo di Magalli è rivolto alla concorrenza: “Infatti sono molto invidioso di Gerry Scotti: pagherei per fare Chi vuol essere milionario?. Mi piacerebbe anche Striscia la notizia”. Come dire che non è legato a vita alla televisione di Stato e che potrebbe prendere in considerazioni altre offerte.

Stando a quanto riporta TvBlogo, la posizione di Magalli ha iniziato a vacillare per delle tensioni nel cast del programma che vede accanto al presentatore, Samanta Togni, Salvo Sottile, Umberto Broccoli e Mary Segneri. Pare che Giancarlo vada perfettamente d’accoro con le due donne, non fu così ai tempi di Adriana Volpe che ora conduce Ogni Mattina su Tv8, e anche con Salvo Sottile, mentre ci sarebbero dei problemi con Broccoli.

A complicare la situazione anche la rottura pare totale tra la Togni e la Segneri per delle tensioni scoppiate durante le prove. L’atmosfera è talmente rovente da compromettere la riuscita dello show. Da qui l’idea per il prossimo anno di sostituire Magalli con Salvo Sottile, approdato a I Fatti Vostri lo scorso settembre. Al momento però nessuno ha commentato l’indiscrezione se non proprio lo stesso conduttore al microfono di Staffelli.