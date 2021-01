Giancarlo Magalli dimentica il microfono acceso: gaffe su Adriana Volpe

editato in: da

Giancarlo Magalli dimentica il microfono acceso a I Fatti Vostri e fa una gaffe su Adriana Volpe. I due conduttori, come è noto, hanno litigato ormai da diversi anni. Una lite nata di fronte alle telecamere, proprio durante una puntata de I Fatti Vostri e proseguita poi sui social, portando la Volpe e Magalli a scontrarsi anche in tribunale.

La conduttrice oggi è alla guida di Ogni Mattina, ma gli scontri con l’ex collega non sono terminati. Solo qualche mese fa c’era stato un acceso botta e risposta legato agli ascolti del contenitore del mattina in onda su Tv8. Magalli aveva commentato lo share del programma e la Volpe aveva replicato in diretta. “Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci sei riuscito e non ci riuscirai oggi – aveva risposto Adriana -. Io sto vivendo questa bella avventura insieme a una squadra e una rete che stimo e in cui credo. E tu, caro Giancarlo, con questo gesto dimostri di non avere rispetto delle persone e delle donne. Questo io non te lo permetto”.

Dopo un lungo silenzio ora lo scontro potrebbe riaccendersi a causa di una gaffe di Giancarlo Magalli. Tutto è accaduto nel corso di una puntata de I Fatti Vostri dove da questa stagione il presentatore viene affiancato da Samanta Togni, ex volto di Ballando con le Stelle. Nello slot dedicato al meteo, Magalli ha lasciato il microfono acceso e, anche se non era inquadrato dalle telecamere, il pubblico ha potuto capire che stava parlando di Adriana Volpe.

Una conversazione con Samanta Togni di cui si sono sentite solo poche parole. “Ah vedi, alla Volpe non li faceva…”, ha detto Giancarlo, rendendosi conto, poco dopo, che il microfono era acceso. Il presentatore ha quindi cercato di rimediare in qualche modo alla gaffe. “Eccoci, pronti – ha detto rivolto al pubblico -. Stavo rimproverando Samanta perché rischiava di arrivare in ritardo”. Ha poi guardato la Togni cercando in qualche modo il suo sostegno per superare quel momento. Non è dato sapere di cosa stesse parlando il presentatore, ma la sua gaffe potrebbe dare vita a una nuova diatriba con Adriana.