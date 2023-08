Anna Falchi di nuovo single, è finita con Walter Rodinò: “Una seconda giovinezza”

Anna Falchi è single. Lei e Walter Rodinò, esperto in comunicazione, si sono lasciati qualche mese fa. La vita sentimentale dell’attrice è sempre stata al centro della cronaca rosa e del gossip italiano. Il perché è semplice: la bellissima conduttrice 51enne è famosa, oltre che per i suoi indiscutibili successi lavorativi, per le intense ed avvincenti storie d’amore con personaggi famosi del mondo dello spettacolo del nostro paese. Infatti, prima di Rodinò, Anna Falchi era stata legata a lungo ad Andrea Ruggeri e, prima ancora, era stata sposata con Stefano Ricucci.

Anna Falchi e Walter Rodinò si sono lasciati: i motivi della rottura

“Si spegne la fiamma. E allora meglio stare da soli”. Così la showgirl che a settembre tornerà in televisione dopo la pausa estiva al timone de I Fatti Vostri ha annunciato la fine della relazione con Walter Rodinò. L’uomo è stato per Anna Falchi il primo amore dopo la fine della relazione con Andrea Ruggeri. Lui, laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, si occupa da molti anni di comunicazione per grandi aziende in tutta Italia. Sul suo conto, in realtà, non sappiamo molto, se non che è un grande amante dello sport e che ha già una figlia di 16 anni, nata da una sua precedente relazione.

La storia tra Walter e Anna è nata circa un anno e mezzo fa e, a quanto pare, i due si sono conosciuti diversi mesi prima di renderla ufficiale. Si erano incontrati durante l’inaugurazione di un noto centro estetico della Capitale, in seguito alla quale sono rimasti in contatto, senza immaginare che le loro strade si sarebbero intrecciate nuovamente in un futuro molto prossimo. Una storia felice e serena, secondo quanto raccontava la Falchi alcuni mesi fa. Ora però la conduttrice ha raccontato di aver chiuso la parentesi sentimentale e di godere di un’appagante libertà: “Sto vivendo una seconda giovinezza. Non sento l’età che ho e sono felicemente single da due mesi, cosa che non mi succedeva da anni. Ma non parliamo di ex, per carità” dice la 51enne finlandese nel corso di un’intervista a Il Messaggero.

“Quest’estate me la sono goduta con mia figlia Alyssa: abbiamo fatto una vacanza selvaggia a Palma di Mallorca, in Spagna, in mezzo alla natura e senza pensare a niente”, dice parlando della figlia, nata dalla relazione con l’ex compagno Denny Montesi.

Il ritorno in tv a I Fatti Vostri

Ma nell’intervista rilasciata a Il Messaggero, Anna Falchi ne approfitta per ribadire alcune questioni che le stanno a cuore. Come quella della carriera. L’attrice si mostra insofferenze verso chi continua a parlare di lei solo in relazione alla sua vita privata. “Si parla di me solo per i miei ex – Fiorello, Max Biaggi, Stefano Ricucci – ma io ho fatto film con maestri che forse erano attratti solo dal mio aspetto fisico ma qualcosa l’ho combinata. Ho un bel curriculum, io”, e nomina, a ragione, Federico Fellini, Dino Risi, Marco Risi.

La Falchi evidenzia poi quello che secondo lei è stato il suo più grande errore: il matrimonio. “Avevo sempre detto che non mi sarei sposata e invece… A 33 anni pensavo di cambiare vita, ma il mio karma è combattere e sudarmi tutto ogni giorno” ricorda a proposito delle nozze con Stefano Ricucci, imprenditore arrestato e condannato: “Per Ricucci ho subito una gogna mediatica violentissima. Non l’ho scelto io di passare dalle cronache dello spettacolo a quelle della finanza e della giudiziaria” aggiunge, ricordando come dopo quel periodo turbolento non ha più lavorato: “Sono stata costretta a fare una seconda gavetta. Sono ripartita da zero. Come? Facendo le feste di piazza, esperienza che mi ha insegnato a gestire il palco davanti a migliaia di persone, e conducendo show nelle piccole tv locali, dove mi sono occupata anche di calcio e cucina. Oggi sono rassicurante perché sono me stessa: una donna normale. Un’antidiva”.

Ora Anna Falchi si prepara alla nuova stagione de I Fatti Vostri, che sta per tornare su Rai2. Al suo fianco, questa volta, Tiberio Timperi al posto di Salvo Sottile. “No comment. A me piace la sua ironia, così come piaceva molto Salvo Sottile. Certo, avrei voluto sapere prima che andava via”.