Anna Falchi ritrova l’amore dopo Andrea Ruggieri: chi è il nuovo compagno Walter

Fonte: IPA Anna Falchi

È passato poco tempo da quando Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati, ma nel cuore della splendida attrice c’à già un altro uomo: negli ultimi giorni, è stata avvistata in dolce compagnia di Walter Rodinò, con il quale non ha lesinato gesti di grande intimità. Scopriamo chi è la sua nuova fiamma.

Anna Falchi, il nuovo fidanzato è Walter

È sbocciato un nuovo amore, le foto non mentono: Anna Falchi è stata paparazzata dal settimanale Chi assieme ad un uomo, mentre passeggiavano per le strade di Roma per poi godersi una cenetta a lume di candela. Tra i due c’è una sintonia pazzesca, come si capisce dai piccoli gesti che entrambi hanno continuato a scambiarsi per tutta la serata. E l’attrice non ha nascosto il suo trasporto, lasciandosi andare ad effusioni immortalate negli scatti pubblicati dal magazine di Alfonso Signorini. Sguardi innamorati e languidi baci non possono proprio essere fraintesi: sono loro la coppia dell’estate.

Ma chi è la misteriosa fiamma di Anna Falchi, l’uomo improvvisamente apparso nella sua vita poco dopo la fine della relazione con Andrea Ruggieri? Secondo il settimanale, si tratterebbe di Walter Rodinò: 50 anni da poco compiuti, è laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma e si occupa da molti anni di comunicazione per grandi aziende in tutta Italia. Sul suo conto non sappiamo molto, se non che è un grande amante dello sport e che ha già una figlia di 16 anni, nata da una sua precedente relazione.

A quanto pare, Walter e Anna si sarebbero conosciuti già diversi mesi fa, quando si erano incontrati durante l’inaugurazione di un noto centro estetico della Capitale. Forse sono rimasti in contatto, senza immaginare che le loro strade si sarebbero intrecciate nuovamente in un futuro molto prossimo. Oggi camminano insieme alla luce del sole, senza nascondersi troppo dagli sguardi curiosi dei fotografi: è già amore? Probabilmente solo il tempo ce lo dirà, intanto i due si godono la loro estate felice e spensierata.

Anna Falchi, la sua storia d’amore con Andrea Ruggieri

Prima che Walter entrasse nella sua vita, Anna Falchi era sentimentalmente legata ad Andrea Ruggieri, nipote di Bruno Vespa e deputato di Forza Italia. I due si erano incontrati poco dopo il divorzio dell’attrice dal suo ex marito Denny Montesi, dal quale è nata la sua unica figlia Alyssa. Il loro amore è durato 11 anni, durante i quali entrambi hanno preferito rimanere il più possibile lontani dalle luci dei riflettori. Mantenendo la loro privacy su questa bellissima relazione, hanno però più volte confermato che tutto stava andando a gonfie vele.

Tanto che, dopo un lunghissimo periodo di fidanzamento, nel 2021 hanno deciso di andare finalmente a convivere. La loro è stata senza dubbio una decisione molto ponderata: entrambi abituati alla propria indipendenza, hanno fatto un grande passo per vivere il loro amore ancora più intensamente. Ma qualcosa è andato storto. Alla vigilia dei suoi 50 anni, la Falchi aveva effettivamente mostrato qualche dubbio sulla convivenza con Andrea, e nel giro di poche settimane ha iniziato a diffondersi la notizia del loro presunto addio.

Secondo Dagospia, la bella attrice avrebbe lasciato in tutta fretta la casa in cui viveva con il suo compagno, dando inevitabilmente adito alle voci sulla loro rottura. La conferma è arrivata con le foto, pubblicate ancora una volta su Chi, che la vedevano intenta in un trasloco. E ora c’è un altro uomo a farle battere più forte il cuore: speriamo che Walter sia quello giusto, che possa regalarle un amore maturo e bellissimo.