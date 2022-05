“Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati”: l’indiscrezione che non lascia dubbi

Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sarebbero lasciati. L’indiscrezione non lascia spazio a molti dubbi e arriva come un fulmine a ciel sereno, soprattutto dopo le parole d’amore spese dalla conduttrice per il suo compagno, con il quale condivide la sua vita da molti anni. La coppia non avrebbe retto alla prova del tempo e si è addirittura parlato di un cambio di casa. Le voci di rottura sono state riportate da Dagospia e, momentaneamente, non ci sono state conferme né smentite da parte dei diretti interessati.

Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati: i particolari dell’addio

Una coppia felice, affiatata e lontana dai riflettori. Anna Falchi e Andrea Ruggieri hanno vissuto il loro amore preservandosi dal clamore mediatico che spesso travolge i personaggi pubblici. Un sentimento grande, proprio come lo aveva descritto lei alla vigilia dei suoi 50 anni, che però – stando alle indiscrezioni – non avrebbe retto il colpo della lunga crisi che stavano affrontando.

Si parla, addirittura, di un rapido cambio di casa. La conduttrice di I Fatti Vostri avrebbe infatti deciso di lasciare l’abitazione che condivideva con il suo compagno, da circa un anno. Non si sono mai sposati né hanno convissuto per moltissimo tempo: il grande passo è stato compiuto nel 2021, dopo quasi 10 anni di relazione. Di questa rottura così inattesa non si sa molto altro e nemmeno i diretti si sono espressi in merito.

Chi è Andrea Ruggieri

Andrea Ruggieri e Anna Falchi si sono conosciuti nel 2011 grazie a degli amici in comune e, da quel momento, non si sono più lasciati per oltre 10 anni. Giornalista e avvocato, è il nipote di Bruno Vespa nonché Deputato di Forza Italia. L’indiscrezione sulla fine del loro amore è quasi un fulmine a ciel sereno: solo qualche settimana fa, precisamente il 22 aprile 2022, sono giunte notizie sul meraviglioso regalo che lui aveva deciso di fare alla sua compagna per i suoi primi 50 anni.

Un dono sul quale lei stessa aveva scherzato: “Mi aspettavo qualcosa di più grosso”, aveva detto, accogliendo però con entusiasmo il progetto del viaggio che Andrea aveva ideato per lei. A questo punto, se le presunte divergenze non dovessero appianarsi, Anna Falchi potrebbe anche decidere di partire da sola.

Anna Falchi e Andrea Ruggieri, un amore lungo 10 anni

Il 2011 è ormai lontano, ma gli anni che sono seguiti sono stati ricchi d’amore, di complicità e di voglia di costruire il futuro insieme. Non si sono mai sposati per scelta, né hanno convissuto per tantissimo tempo. Anna, mamma di una bellissima adolescente di nome Alyssa, ha voluto tenere stretto per sé quest’unione che le aveva restituito il sorriso dopo il dolore e le tante delusioni, tenendola lontana dalla sfera pubblica alla quale ha invece riservato la sua vita professionale.

Ora che le puntata de I Fatti Vostri scorrono rapide, con un finale di stagione ormai alle porte, Anna Falchi sembra dover fare i conti con una svolta della sua esistenza molto importante. Sarebbe un ripartire da zero, un ricominciare senza una parte importante della sua vita anche se potrebbe trattarsi – ragionevolmente – di una crisi passeggera.