Anna Falchi, bilancio dei 50 anni: il tradimento, l’ex marito, il vero amore

50 anni appena compiuti e una vita ancora tutta da vivere. Anna Falchi non si arrende al tempo che passa ed è ancora alla ricerca della favola perfetta, quella che ha sempre desiderato nonostante i tanti amori che si sono alternati nella sua esistenza. Raggiunto l’importante traguardo del compleanno a cifra tonda, l’attrice ha voluto tracciare un suo personale bilancio. Lo ha fatto sulle colonne di Oggi, rivelando una parte di sé che aveva tenuto nascosta.

Anna Falchi, il tradimento di Fiorello

Un amore da far invidia, quello vissuto con Fiorello, che oggi ricorda per il doloroso tradimento subito: “Fiorello? Mi ha tradita. Il mio primo dolore d’amore. Quando è finita, ho dato un mega party in Romagna ed è stata l’ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno… se mi ha fatta soffrire? Sì, abbiamo sofferto”.

Giovani e innamorati, sembravano destinati a un lungo futuro insieme che però si è interrotto bruscamente. Anna Falchi rivolge il suo sguardo verso un passato che l’ha fatta crescere, sebbene il tradimento di Rosario Fiorello abbia rappresentato il suo primo grande dolore per amore. Adesso, a 50 anni compiuti il 22 aprile, è diventato uno spunto sul quale riflettere e dal quale ha imparato per sapersi guardare avanti.

Le parole per l’ex marito Stefano Ricucci

Di Stefano Ricucci, Anna Falchi conserva invece un ricordo dolcissimo, legato a quello che è stato il periodo migliore – e al contempo peggiore – della sua vita: “È l’ideale di uomo che tutte vorrebbero accanto. Romantico, generoso, dedicato. Quello è stato il periodo più bello e insieme il più brutto della mia vita”.

Decisa a rimanergli vicina anche nel periodo più buio, quello dell’arresto e del carcere, ha però ceduto al corso degli eventi ed è andata alla ricerca della serenità, sacrificando quell’amore in cui aveva tanto creduto: “Ma dopo è finita semplicemente perché perdi fiducia in una persona. E perché non volevo vivere con l’ansia che potessero suonare il campanello di casa e riportarlo via”.

Il grande amore per Andrea Ruggieri

L’amore, quello vero, è poi arrivato. Anna Falchi è legata da anni al Deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, con il quale ha scelto di andare a convivere solo dopo moltissimi anni: “È un’esperienza che ci sta mettendo alla prova. Facciamo vite diverse con orari diversi. Non mi sono mai sentita tanto sola da quando siamo insieme. Sembra un paradosso ma è così”.

La sua priorità rimane però sua figlia Alyssa, avuta dalla relazione con Denny Montesi. Con il padre di sua figlia ha mantenuto un rapporto civile e d’amicizia, per il bene della bambina ma anche della famiglia. Per lui ha speso delle bellissime parole, cariche d’affetto e di stima: “Lo considero parte della mia famiglia, un parente acquisito. È una persona su cui posso contare”.

Da settembre 2021 impegnata con I Fatti Vostri, Anna Falchi si è buttata a capofitto in questa nuova avventura conquistando il pubblico puntata dopo puntata. Un’impresa di certo non facile, per lei, vista l’eredità pesantissima che Giancarlo Magalli le ha lasciato. Nonostante tutto, ha saputo superare la prova davvero brillantemente.