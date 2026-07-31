Re Hussein, lo strano matrimonio con Nur di Giordania

Il più strano royal wedding della storia è quello di Hussein e Nur di Giordania: la cerimonia durò appena 5 minuti e la sposa era l'unica donna presente

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Pubblicato:

Il matrimonio di Hussein di Giordania con la sua quarta e ultima moglie, Nur, fu uno dei più particolari della storia.

Hussein, Re di Giordania dal 1952 al 1999 e padre dell’attuale sovrano Abdullah e suocero di Rania, convolò a nozze con Nur il 15 giugno 1978 nel Palazzo Zahran di Amman. La cerimonia durò appena 5 minuti e la sposa era l’unica donna presente.

Nur indossava un semplice abito di seta bianca, creato per lei da Dior, che inviò diversi bozzetti alla segretaria del Re e alla fine fu scelto il modello più essenziale. Altro dettaglio insolito, le scarpe col tacco basso, consegnate il giorno stesso della cerimonia.

Royal Secrets