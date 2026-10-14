Alexandra di Hannover, l’incredibile Castello di Marienburg come location del suo matrimonio

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IPA e Getty Images Alexandra di Hannover, matrimonio al Castello di Marienburg

Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester Strautmann hanno annunciato il fidanzamento ufficiale e il loro imminente matrimonio lo scorso 11 settembre. I dettagli sui preparativi sono ancora top secret, ma circolano voci che a fare da sfondo alle loro nozze potrebbe essere il Castello tedesco di Marienburg con cui gli Hannover hanno un legame speciale.

Alexandra di Hannover, quello che sappiamo del suo matrimonio con Ben-Sylvester Strautmann

Alexandra di Hannover e Ben-Sylvester Strautmann dovrebbero convolare a nozze nel 2027. La figlia di Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover ha annunciato l’imminente matrimonio dopo 10 anni di fidanzamento su Instagram. Qui ha mostrato il magnifico anello di fidanzamento che le ha regalato Ben-Sylvester. Realizzato in oro giallo e bianco, ha al centro un diamante giallo da 4,80 carati affiancato da due diamanti taglio trilione di carati ed è stato disegnato da Antinori Di Sanpietro.

La Principessa più titolata di Monaco lo sfoggia appena può, come quando lo ha indossato con l’abito d’oro di Givenchy che apparteneva a sua nonna Grace Kelly.

Alexandra e Ben-Sylvester per ora non ha dato altri dettagli sulle nozze. Non conosciamo la data precisa, ma probabilmente si sposeranno a giugno o a settembre, come hanno fatto i fratelli e la sorella della Principessa. Sicuramente ci sarà prima la cerimonia civile che generalmente si tiene a Monaco, al Palazzo del Principe o nel Municipio. Poco dopo dovrebbe esserci la cerimonia religiosa.

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Alexandra di Hannover, la location del suo matrimonio

Non è nota ufficialmente nemmeno la location del matrimonio. L’ultima ad essersi sposata della famiglia principesca è stata Charlotte Casiraghi con Dimitri Rassam (i due hanno divorziato nel 2024) che scelse una tenuta esclusiva in Provenza.

Invece Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo dissero sì sul Lago Maggiore, su una delle isole che sono di proprietà della sposa. E Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo scelsero Rougemont, un piccolo borgo svizzero.

Insomma, i matrimoni della famiglia principesca si svolgono in luoghi del cuore o che hanno un qualche legame con gli sposi.

Per questo, cominciano a circolare indiscrezioni che Alexandra e Ben-Sylvester, potrebbero scegliere una location tedesca e in particolare il Castello di Marienburg.

Alexandra di Hannover, perché il matrimonio in Germania

La figlia di Carolina di Monaco potrebbe quindi sposarsi in Germania. D’altro canto, suo padre, Ernst August discende da un’antichissima famiglia nobiliare tedesca, e anche Ben-Sylvester Strautmann ha origini tedesche. È nato infatti in Bassa Sassonia in una famiglia di banchieri, anche se lui si occupa di tutt’altro.

Dunque, è altamente probabile che i due vogliano pronunciare il fatidico sì in un luogo che li accomuna. Alexandra inoltre potrebbe sfruttare il magnifico Castello di famiglia, Marienburg.

Alexandra di Hannover, il matrimonio nel Castello di Marienburg

Costruito tra il 1858 e il 1867 da Re Giorgio V di Hannover, antenato di Ernst August, padre della sposa, il Castello di Marienburg si trova a Pattensen, vicino ad Hannover in Bassa Sassonia.

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Il maniero in stile neogotico fu un regalo del Sovrano a sua moglie Maria di Sassonia-Altenburg, per il suo 39esimo compleanno. Si tratta di un edificio imponente dotato di torri e torrette e consta di 135 camere. Il Castello passò agli eredi del Re fino ad arriva al Principe Ernst August di Hannover nel 2004. Parte dell’edificio è visitabile al pubblico, come ad esempio il museo storico del castello e la cappella, che può anche essere affittata come location per matrimoni, ricevimenti, concerti.

Tra il 2018 e il 2019 il Castello fu al centro di una battaglia legale tra Ernst August di Hannover e il suo primogenito, Ernst August Jr, che lo voleva cedere per un 1 euro alla Bassa Sassonia a causa degli elevati costi di ristrutturazione, circa 30 milioni.

L’iniziativa fu bloccata da Ernst August Senior, revocando la donazione fatta al figlio anni prima. Attualmente il Castello è chiuso al pubblico per lavori che dovrebbero terminare nel 2030.