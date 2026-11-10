Kate Middleton, il vero motivo dell’assenza di George al Remembrance Day

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William sono stati impegnati con Re Carlo e la Regina Camilla con le cerimonie dei giorni della Memoria in cui si ricordano i caduti di tutte le guerre. Ma il loro figlio maggiore, George, non c’era e non ha partecipato nemmeno all’evento del Royal Albert Hall che si tiene la sera precedente della Remembrance Sunday. La sua assenza ha stupito molti, ma come sempre dietro c’è una ragione precisa.

Kate Middleton, perché George non era presente al Royal Albert Hall

Kate Middleton quest’anno ha scelto un abito nero a pois bianchi di Alexandra Rich per la serata al Royal Albert Hall, in memoria dei caduti di guerra. La Principessa di Galles era in compagnia di suo marito William. E ci si aspettava che con loro ci fosse George che ha fatto il suo debutto lo scorso anno al Festival of Remembrance.

Si ritiene che il primogenito di William e Kate non abbia preso parte all’evento perché le circostanze rispetto il 2025 sono cambiate.

Lo scorso anno il Principe di Galles non era presente e in un certo senso George lo ha rappresentato accanto alla madre, sostituendolo. Quando lo considerano opportuno, i suoi genitori coinvolgono il figlio più grande negli impegni di Corte per prepararlo al suo ruolo futuro.

La serata a teatro non era impegnativa e George non ha avuto alcun problema ad accompagnare mamma Kate che lo ha introdotto al Royal Albert Hall e presentato agli ospiti.

Quest’anno invece William era presente e dunque non c’era nessuna ragione stringente di coinvolgere il figlio che quindi è rimasto a casa.

Inoltre, George ha appena iniziato la scuola secondaria all’Eton College e vive da settembre fuori casa. E doveva rientrare in collegio lunedì 9 novembre. Motivo in più per stare tranquillo e trascorrere la serata al Forest Lodge coi fratelli.

Kate Middleton, perché nessuno dei suoi figli partecipa alla Remembrance Sunday

Diverso invece è il motivo per cui nessuno dei figli di William e Kate partecipa alla cerimonia presso il Cenotafio nella domenica del Memoria, sebbene si tratti di un evento diurno.

Anche in questo caso esiste un protocollo preciso. Il Palazzo non ammette la presenza dei membri più giovani della Famiglia Reale a eventi solenni, com’ è quello della Remembrance Sunday.

È sempre stato così, per esempio il Principe William ha partecipato all’evento solo nel 2004, quando aveva 22 anni. Ovviamente questa regola non vale solo per George, Charlotte e Louis, ma per i figli minorenni di tutti i membri senior della Famiglia Reale.

I bambini e i ragazzi imparentati con il Monarca sono presenti solo a certe funzioni che di solito riguardano la famiglia o che vengono considerati più adatti alla loro età. Li vediamo alle messe di Natale e Pasqua o al concerto natalizio nell’Abbazia di Westminster. Hanno partecipato a cerimonie come l’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla oppure agli eventi per il giubileo della Regina Elisabetta. George e Charlotte presenziano anche a diversi incontri sportivi rilevanti, mentre Louis è ancora troppo piccolo.