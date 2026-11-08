Kate Middleton, l’omaggio alla Regina Elisabetta al Festival of Remembrance

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Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è tornata a commuovere con un gesto discreto, ma ricco di significato. Al Festival of Remembrance, la Principessa del Galles ha scelto di indossare un prezioso gioiello appartenuto alla Regina Elisabetta II, trasformando un dettaglio del suo look in un omaggio alla Sovrana scomparsa. Al suo fianco il Principe William, con il quale ha partecipato alla solenne cerimonia londinese.

Kate Middleton, il gioiello della Regina Elisabetta che racchiude un ricordo speciale

Ci sono gioielli che raccontano tanto, al di là del loro valore effettivo. Kate Middleton lo sa bene e ancora una volta ha affidato a un accessorio il compito di custodire un ricordo familiare. Sabato 7 novembre, in occasione del Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall di Londra, la Principessa del Galles ha reso un delicato omaggio alla Regina Elisabetta II, scegliendo di indossare un paio di orecchini di diamanti appartenuti alla defunta Sovrana.

Si tratta dei Diamond Orbital Pendant Earrings, conosciuti anche come Queen Elizabeth’s Diamond Pendant Earrings, tra i gioielli più riconoscibili della collezione reale. Raffinati e luminosi, presentano una parte superiore con diamanti disposti a motivo floreale, dalla quale scende un pendente impreziosito da quattro pietre, racchiuse in una cornice di altri diamanti.

La loro storia resta in parte avvolta nel mistero. Non si conoscono con certezza le origini dei preziosi pendenti, ma Elisabetta li aveva indossati in alcune occasioni ufficiali, tra cui l’apertura del Parlamento britannico nel 2012. Kate li ha sfoggiato pubblicamente per la prima volta nel 2016, per poi sceglierli in altri momenti importanti della propria vita.

Tra questi figurano anche i ritratti ufficiali realizzati per il suo quarantesimo compleanno, nel 2022, una scelta che racconta quanto questi orecchini abbiano assunto un posto particolare nel suo cuore.

Rivederli oggi, durante una cerimonia dedicata alla memoria, assume un significato ancora più intenso. A oltre quattro anni dalla morte di Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre 2022, Kate continua infatti a mantenere vivo il ricordo della Regina attraverso i gioielli che un tempo le appartenevano.

Kate Middleton, l’abito a pois e il dettaglio che non passa inosservato

Per la serata alla Royal Albert Hall, Kate Middleton ha scelto un look fedele al suo stile, recuperando dal guardaroba un abito midi nero a pois bianchi firmato Alessandra Rich. Un modello plissettato, dalla linea femminile e dal gusto rétro, che la Principessa aveva già indossato nel 2022 durante la cerimonia commemorativa dedicata al Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta.

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Kate ha completato l’outfit con una cintura nera in velluto, collant velati e décolleté nere, mantenendo l’insieme sobrio e adatto alla solennità dell’occasione. Sul petto spiccavano due dettagli particolarmente importanti: la spilla reggimentale delle Irish Guards, corpo militare del quale la Principessa è colonnello onorario, e il tradizionale papavero rosso, simbolo del ricordo dei caduti in guerra.

Quest’ultimo, realizzato a mano con seta, vetro e materiali naturali, porta la firma di Izzy Ager, legata alla storica maison britannica Lock & Co. Kate lo aveva già indossato nel 2025, confermando la sua abitudine di recuperare abiti e accessori anche per gli appuntamenti più importanti. Quest’anno la Principessa ha scelto un solo papavero, a differenza di altre occasioni nelle quali ne aveva sfoggiati tre. Un particolare che ha attirato l’attenzione degli osservatori reali, sempre attenti ai messaggi racchiusi nelle sue scelte di stile.

Kate Middleton e William di nuovo insieme al Festival of Remembrance

La serata ha segnato anche il ritorno di Kate Middleton e del Principe William fianco a fianco al Festival of Remembrance. Nel 2025, infatti, l’erede al trono non aveva potuto partecipare alla cerimonia perché impegnato nel rientro dal Brasile, dove aveva preso parte agli eventi legati all’Earthshot Prize.

In quell’occasione Kate era stata accompagnata dal primogenito George, protagonista della sua prima partecipazione alla commemorazione. Quest’anno, invece, i Principi del Galles hanno raggiunto la Royal Albert Hall insieme agli altri membri della famiglia reale, guidati da Re Carlo III e dalla Regina Camilla.