Bella Hadid chiude col botto la PFW: il nude look che stende tutti

Fonte: Getty Images Bella Hadid, l’incredibile spray che diventa abito (Coperni) alla PFW

Bella Hadid non poteva fare di meglio: la sua Paris Fashion Week è stata ricchissima, tra sfilate per i brand più importanti, nelle quali è stata presenza fissa, cene, eventi e paparazzate per le strade della capitale francese, la top model ha monopolizzato l’attenzione del mondo intero.

Bella è bellissima, giovanissima e super richiesta: senza dubbio la top del momento. Non a caso la vogliono tutti ed è protagonista delle performance più importanti, come la sfilata evento di Coperni, con lo spray che ha creato in diretta un abito bellissimo sul suo corpo.

Fonte: Getty Images

Lei e la sorella Gigi, altrettanto bella, sono le Re Mida della Moda: tutto quello che fanno e toccano diventa oro e trend.

A conclusione di una settimana impegnativa e bellissima, Bella ha regalato un finale col botto, sfilando per Stella McCartney fasciata in una tuta color carne semi trasparente. Una visione per chi era presente alla sfilata e per chi ha visto le immagini e i video pubblicati online.

Fonte: Getty Images