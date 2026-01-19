Il levapelucchi della Philips è l’apparecchio perfetto per eliminare i pallini dai maglioni e mantenerli come nuovi

Tutte abbiamo nell’armadio un pullover, un cardigan o un cappotto preferiti che quando arriva il freddo e l’inverno utilizziamo quasi quotidianamente. Può succedere che a furia di indossarlo, però il maglione in lana o cashmere si rovini e inizi a formare in superficie dei fastidiosi e antiestetici pelucchi che fanno sembrare il pullover vecchio o rovinato. La tentazione – anche se a malincuore – è quello di gettarlo e di comprarne uno nuovo.

Se state per farlo, fermatevi. C’è una soluzione che salverà il vostro maglione e lo farà tornare come nuovo. Il levapelucchi Philips è un accessorio piccolo nella forma e nel prezzo, ma dai risultati sorprendenti di cui non potrete fare più a meno, proprio come le migliaia di utenti che lo hanno provato e lo hanno messo nella lista dei preferiti. Il lato positivo di questo levapelucchi è che può essere utilizzato non solo sui pullover, ma anche su jeans, giacche, e perfino divani e tappezzeria. Praticamente un apparecchio versatile che si prenderà cura dei vostri capi rigenerandoli.

Il levapelucchi Philips piccolo ma potente

Cos’ha di speciale il levapelucchi Philips per essere uno degli apparecchi più venduto su Amazon? La facilità d’uso e l’efficacia, due caratteristiche che vi conquisteranno subito una volta provato.

Il device è talmente comodo che sta in una sola mano: anche se piccolo, è efficace tanto su capi piccoli che su quelli grandi. Il merito va alla superficie della lama grande che vi permette di eliminare tutti i pelucchi in poco tempo. Se a questo unite il vantaggio che le lame ruotano a 8800 giri/minuto, in poche passate avrete rimosso tutti i pelucchi anche nel caso di dimensioni più grandi.

A renderlo un must e sicuro perfino su capi delicati come quelli in cashmere o in lana merino è la possibilità di regolare le lame su differenti altezze così da agire in modo “chirurgico” sul vostro maglione preferito senza rovinarlo a prescindere dalla grandezza dei pallini. Il levapelucchi Philips infatti è dotato di lame con fori di 3 dimensioni che si adattano alla tipologia di pallini automaticamente.

E i residui dove vanno a finire? Il recipiente del levapelucchi li raccoglie e una volta riempito potrete svuotarlo con pochi gesti e senza sporcarvi le mani.

Come usare il levapelucchi Philips

Come abbiamo visto il levapelucchi Philips è un apparecchio funzionale e adatto a qualsiasi tipo di tessuto, tanto da essere anche semplicissimo da usare. Prendete il vostro maglione, cappotto o qualsiasi altro capo e rimuovete i detriti più grandi per non ostacolare il processo di rimozione dei pelucchi.

Adesso accendete il dispositivo e passatelo delicatamente sulla superficie, durante questa operazione è fondamentale tenere il tessuto ben teso, senza però fare troppa pressione. Soffermatevi sulle aree dove i pallini tendono a formarsi maggiormente come ad esempio gomiti, ascelle e tutte quelle zone più soggette ad attrito. Per far durare il capo più a lungo il consiglio è quello di ripetere l’operazione periodicamente e in particolare dopo il lavaggio, in questo modo i vostri maglioni vi accompagneranno per anni come nuovi.

