La Jacaranda è una pianta originaria del Sud America che è ormai naturalizzata ovunque, impreziosendo parchi e giardini con maestose fioriture.

123RF La Jacaranda è una pianta sudamericana apprezzata ovunque

Se la fioritura dei ciliegi in Giappone è l’evento che chiama a raccolta i turisti botanici del mondo, anche quella più di nicchia della Jacaranda (o Giacaranda) non delude. La primavera e l’estate sono le sue stagioni, inondando gli spazi con eleganti fiori blu viola.

Non a caso, nelle città dal clima mite come quelle del Sud America, dell’Australia o del Mediterraneo, la sua fioritura è considerata un vero spettacolo stagionale. La specie più coltivata? La Jacaranda mimosifolia, albero ornamentale originario dell’America meridionale, ormai naturalizzato ovunque.

La forma delle sue foglie è simile a quella delle felci e la sua crescita è veloce, ma la pianta vanta anche esigenze piuttosto precise. Una su tutte il caldo, di cui ha bisogno per stare in salute, mentre il gelo rappresenta il principale ostacolo alla coltivazione.

Oggi parleremo di questo: del clima ideale della Jacaranda, del terreno più adatto e delle corrette cure stagionali. Così, se vorremo darci una chance per coltivarla, avremo tutti i dati utili per mantenere una pianta sana e vigorosa, capace di regalare scenografiche fioriture.

Dove si trova la Jacaranda e dove cresce in salute

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La Jacaranda prospera nelle aree caratterizzate da inverni miti e lunghe stagioni calde. Per questo non stupisce che tra i suoi luoghi ameni ci siano California, Nevada, Arizona, Texas e Florida, per quanto riguarda gli Stati Uniti. Ma è spesso la star anche di viali alberati australiani, soprattutto a Sydney e Adelaide.

In Europa trova spazio nelle regioni mediterranee più favorevoli, come Spagna, soprattutto a Siviglia, Grecia, Portogallo e isole italiane. In questo caso la possiamo vedere fiorire rigogliosa soprattutto a Palermo e Cagliari, dove svetta in piazze e giardini.

In piena terra può raggiungere senza problemi i 10-15 metri di altezza e sviluppare una chioma ampia e ombreggiante. Ma predilige posizioni luminose, soprattutto in pieno sole, condizione indispensabile per ottenere una fioritura abbondante.

Al contrario, il freddo intenso può comprometterne la salute, soprattutto degli esemplari giovani, piuttosto sensibili alle gelate. Le piante adulte sviluppano invece una maggiore resistenza, ma continuano a soffrire temperature prolungate sotto lo zero.

Per chi vive in aree dal clima invernale rigido, la coltivazione in vaso rappresenta spesso la soluzione migliore, consentendo di proteggere la pianta durante i mesi freddi.

Come si coltiva la Jacaranda: terreno, posizione, cure

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Uno degli aspetti più importanti nella coltivazione della Jacaranda riguarda il drenaggio. La specie tollera quasi tutti i tipi di terreno, ma non sopporta i ristagni idrici, che possono provocare marciumi radicali e rallentamenti della crescita.

L’ideale sarebbe un substrato:

ben drenato;

fertile e ricco di sostanza organica;

leggermente acido o neutro;

alleggerito con sabbia grossolana o materiali drenanti se il terreno è troppo compatto.

Nei primi anni dopo l’impianto conviene non sottovalutare la qualità del suolo, perché un apparato radicale ben sviluppato aiuterà l’albero a tollerare meglio i periodi di siccità.

Come e quando annaffiare la Jacaranda

Da giovane, la Jacaranda necessita di irrigazioni regolari, soprattutto durante le estati torride e calde. Il terreno dovrebbe rimanere abbastanza umido ma mai fradicio. Poi, una volta radicata, la pianta diventa una vera combattente, con elevata resistenza alla siccità.

Nella coltivazione in vaso è consigliabile lasciare asciugare il substrato tra un’irrigazione e l’altra per evitare ristagni. E durante il periodo invernale, se la pianta entra in riposo vegetativo, cosa che dipende dal clima, gli apporti idrici vanno ridotti in modo significativo.

L’errore più comune, come accennato, consiste proprio nell’eccesso di acqua, spesso responsabile di problemi radicali e ingiallimenti fogliari.

Fioritura della pianta

La fioritura della Jacaranda avviene di solito in tarda primavera e all’inizio dell’estate. I caratteristici fiori tubolari viola-blu compaiono riuniti in grandi pannocchie che possono ricoprire quasi tutta la chioma. Ma occhio, perché in alcuni casi serve pazienza.

Gli esemplari ottenuti da seme possono infatti impiegare anni prima di raggiungere la maturità necessaria alla fioritura. In più, l’intensità della produzione floreale dipende da quanto la pianta è esposta al sole e dalle condizioni climatiche.

Un dettaglio interessante è che in alcune zone favorevoli la Jacaranda può regalare anche una seconda fioritura, più leggera, verso la fine dell’estate.

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Jacaranda: qualche specifica sulla potatura

La potatura della pianta non deve essere mai abbondante, ma piuttosto contenuta. L’obiettivo principale consiste nell’eliminare eventuali rami secchi, danneggiati o mal posizionati, mantenendo una struttura armoniosa delle fronde.

Negli esemplari giovani si può intervenire per favorire una crescita più equilibrata e ottenere un tronco ben formato. Le piante adulte tollerano bene le potature, ma tagli drastici rischiano di compromettere la naturale eleganza della chioma.

In genere il periodo migliore per intervenire coincide con la fine dell’inverno, poco prima della ripresa vegetativa.

Si può coltivare in vaso?

Lo abbiamo detto all’inizio, un albero di Jacaranda può raggiungere altezze ragguardevoli in piena terra, ma la pianta si presta anche alla coltivazione in vaso. E anzi, è una scelta diffusa nelle zone dove gli inverni risultano troppo freddi per una crescita all’aperto.

La Jacaranda cresce in modo rapido anche al chiuso e, se mantenuta in condizioni luminose, può diventare una splendida pianta ornamentale. Ma sarà necessario effettuare rinvasi periodici per accompagnare lo sviluppo delle radici e fornire nuovo substrato fertile.

In più, nella stagione vegetativa, è utile somministrare un fertilizzante bilanciato con pari quantità di azoto, fosforo e potassio: il classico NPK 10-10-10 a lento rilascio. Il prodotto va dato ogni due o tre settimane, così da favorire la produzione di nuova vegetazione.

Curiosità sulla jacaranda: dal nome all’intricato apparato radicale

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Il nome “jacaranda” affonda le sue radici nella lingua indigena guaraní, parlata in Paraguay, Bolivia, Argentina e Brasile e significa “fragrante” o “profumato”. In realtà, visto che la Jacaranda mimosifolia non ha un grande profumo, è possibile che il suo battesimo sia dovuto ad altre specie più odorose, tipiche delle foreste pluviali sudamericane.

Tra gli aspetti più affascinanti della Jacaranda c’è il forte legame culturale che le città di origine hanno sviluppato con questo albero. In queste località del mondo, dalla Sud America all’Australia, la sua fioritura è una festa e segna l’arrivo della bella stagione. La pianta rappresenta infatti la rinascita, ma è anche simbolo di saggezza e buona sorte.

C’è poi una curiosità botanica interessante. Le sue foglie, così leggere e vaporose, sono in realtà composte da numerosissime piccole foglioline disposte su più livelli, una struttura che contribuisce all’effetto quasi impalpabile della chioma.

Un altro dettaglio riguarda le radici, che possono diventare negli anni piuttosto vigorose. Per questo sarebbe opportuno evitare la messa a dimora troppo vicino a pavimentazioni, fondazioni o impianti sotterranei, visto il pericolo di sollevamenti e rotture.

In ultimo, chi ha la fortuna di ammirare una Jacaranda in piena fioritura sa che il suo spettacolo non resta confinato alle fronde. Alla caduta dei petali, il terreno si trasforma in un tappeto viola capace di rendere parchi, giardini e strade dei bellissimi paesaggi da cartolina.