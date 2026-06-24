La Cycas è una pianta dal portamento maestoso e dal fogliame scenografico: non ha grandi esigenze, ma ci sono regole di coltivazione da rispettare.

iStock La Cycas è una pianta ornamentale maestosa con poche esigenze, ma vanno tutte soddisfatte per averla sempre bella e in salute

La Cycas è una delle piante ornamentali più apprezzate per il suo aspetto scultoreo e la capacità di conferire un’immediata atmosfera tropicale a giardini, terrazzi e ingressi. E anche se il suo nome alternativo è Palma di Sago, in realtà appartiene ad un’altra famiglia botanica.

Di fatti, la Cycas ha origini più antiche rispetto alle comuni palme, tanto da essere considerata un vero fossile vivente. La sua crescita lenta e la notevole longevità la rendono una scelta ideale per chi vuole una pianta di grande impatto estetico senza complicazioni o difficoltà nella coltivazione.

Ma anche se la gestione è semplice, per mantenere la pianta vigorosa nel tempo è importante conoscerne esigenze e segnali, dall’esposizione alle irrigazioni. In questo modo potremo avere un arbusto sano e rigoglioso, re del nostro angolo verde.

Cycas: cure e coltivazione

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Prima di parlare di cure e manutenzione, vale la pena comprendere alcune caratteristiche della pianta. La specie più diffusa nei giardini e sui terrazzi italiani è la Cycas revoluta, riconoscibile per il tronco tozzo e le foglie pennate, coriacee e che si sviluppano a corona.

L’errore più comune, come accennato, è quello di considerarla una palma in miniatura. La Cycas infatti non appartiene a questa famiglia botanica, ma a quella delle Cicadacee, un gruppo arboreo antichissimo comparso sulla Terra ancora prima delle piante da fiore.

Questa origine spiega alcune delle sue particolarità, come la crescita lenta e la notevole capacità di adattarsi a condizioni ambientali estreme. Per cui, chi acquista una Cycas deve sapere che la pianta non cambia aspetto in modo veloce.

In genere produce una sola emissione di nuove foglie all’anno, soprattutto in primavera o a inizio estate. Proprio questa lentezza contribuisce al suo valore ornamentale e al costo spesso superiore rispetto ad altre piante verdi della stessa dimensione.

Dove posizionare la Cycas

La scelta della posizione è il fattore che più influenza la salute della pianta nel lungo periodo. La Cycas ama la luce abbondante e cresce al meglio quando riceve parecchie ore di illuminazione naturale ogni giorno.

Gli esemplari adulti possono vivere senza problemi anche in pieno sole, soprattutto nelle regioni costiere o nelle zone caratterizzate da inverni miti. Una buona esposizione favorisce la formazione di foglie compatte, robuste e dal colore verde intenso.

Le piante più giovani, invece, possono beneficiare di una posizione più riparata durante i periodi più caldi dell’estate. Un’esposizione a mezz’ombra infatti riduce il rischio che le foglie appena sviluppate subiscano forti sbalzi termici o leggere scottature.

Se tenuta al chiuso, la Cycas necessita invece di ambienti luminosissimi e dovrebbe essere collocata vicino a una finestra ben esposta. Una luce insufficiente potrebbe infatti rallentare la crescita e rendere la chioma meno armoniosa.

Un piccolo appunto va fatto sul periodo invernale. Gli esemplari adulti tollerano brevi abbassamenti delle temperature, ma le gelate prolungate possono danneggiare il fogliame. Nelle regioni più fredde la coltivazione in vaso offre il vantaggio di poter spostare la pianta in una posizione più riparata, tutelandola dalle avversità climatiche.

Il terreno giusto

Se vogliamo una Cycas in salute, l’esposizione al sole non è l’unico fattore da tenere in considerazione. L’apparato radicale teme i ristagni idrici, per questo motivo il terreno ideale dovrà essere soprattutto drenante.

Un errore frequente consiste nell’utilizzare terricci universali compatti e ricchi di torba, che trattengono acqua più a lungo del necessario.

La soluzione migliore è invece preparare un substrato leggero, capace di favorire il passaggio dell’aria tra le radici. Una miscela composta da terriccio di qualità, pomice, lapillo vulcanico o sabbia grossolana rappresenta spesso la scelta migliore.

Il pH anche ha la sua importanza: la Cycas cresce in salute in terreni poco acidi o neutri, compresi tra 6 e 7. I valori troppo basici possono invece ostacolare l’assorbimento di alcuni microelementi, favorendo fenomeni di clorosi e ingiallimento fogliare.

Meglio coltivarla in vaso o in piena terra?

Non esiste una risposta valida per tutte le situazioni. In piena terra la Cycas può svilupparsi con maggiore libertà, costruendo nel tempo un apparato radicale più esteso e una vegetazione più vigorosa.

Ma questa soluzione è indicata solo nelle aree caratterizzate da inverni miti e terreni ben drenati. Negli altri casi, la coltivazione in vaso offre vantaggi non trascurabili, consentendo di controllare meglio il substrato e facilitare gli spostamenti per tutelare la pianta durante eventuali ondate di freddo.

E a proposito di vasi, quando si sceglie il contenitore non è necessario optare per soluzioni grandi. La Cycas infatti non necessita di enormi volumi di terreno per crescere in salute e, anzi, si trova a suo agio anche in spazi contenuti.

Sono invece fondamentali i fori di drenaggio, che devono consentire il rapido deflusso dell’acqua in eccesso.

Irrigazioni: quando e quanto annaffiarla

Un errore frequente nella coltivazione della Cycas è l’eccesso di acqua. La pianta possiede infatti caratteristiche che le consentono di tollerare meglio periodi di siccità rispetto a un terreno troppo bagnato.

Il che non significa trascurare le irrigazioni, ma imparare a eseguirle nei modi e nei tempi corretti. In primavera e in estate è consigliabile annaffiare quando il substrato risulta asciutto nei primi centimetri superficiali.

In autunno e inverno, invece, la frequenza va ridotta, soprattutto per le piante coltivate all’esterno. Più che seguire un calendario fisso, conviene osservare il terreno e la pianta stessa.

Un substrato che rimane umido per parecchi giorni consecutivi e le foglie che iniziano a perdere brillantezza, possono essere segni di irrigazioni eccessive. Al contrario, la carenza d’acqua si manifesta in modo più graduale.

La crescita rallenta, il terreno appare arido e la pianta mostra una minore attività vegetativa. In questi casi, tuttavia, la Cycas riesce a recuperare forza e vigore in tempi brevi, se annaffiata subito. Come detto, tollera meglio l’aridità rispetto ai ristagni idrici.

Concimazione

La Cycas non ha grandi esigenze, ma trae beneficio da una concimazione regolare durante la stagione vegetativa. L’obiettivo non è stimolare una crescita veloce, come per altre specie, ma fornire gli elementi necessari alla formazione di foglie sane e ben sviluppate.

Tra primavera e fine estate è possibile utilizzare un fertilizzante bilanciato contenente azoto, fosforo e potassio. L’azoto contribuisce allo sviluppo della vegetazione, il fosforo supporta le funzioni metaboliche e l’apparato radicale, il potassio rende la pianta più resistente.

Un occhio di riguardo va riservato ai microelementi: ferro, magnesio e manganese partecipano a processi fondamentali come la sintesi della clorofilla e la fotosintesi. La loro carenza può manifestarsi con alterazioni cromatiche delle foglie.

Potatura

A differenza di molte piante ornamentali, la Cycas non necessita di vere e proprie potature di formazione. L’intervento deve infatti limitarsi alla rimozione delle foglie secche o ormai compromesse, come per la Jacaranda.

Se eliminiamo le foglie ancora verdi, anche se poco gradevoli a livello estetico, priviamo la pianta di una parte importante per la propria capacità fotosintetica. E guai a pensare di poter rinnovare la chioma tagliando tutte le foglie.

In realtà si tratta di una pratica che causa sofferenza: la Cycas potrà infatti produrre una nuova corona vegetativa, ma sarà costretta a utilizzare gran parte delle proprie riserve energetiche per farlo.

Per questo il consiglio è di procedere con gradualità, eliminando soltanto il fogliame danneggiato.

Quando rinvasare o trapiantare la Cycas

La crescita lenta della Cycas si riflette anche nella frequenza dei rinvasi. In genere è sufficiente intervenire ogni tre o quattro anni, oppure quando le radici iniziano a occupare tutto lo spazio del contenitore.

Il periodo migliore coincide con la primavera, quando la pianta sta per riprendere la sua attività vegetativa. In fase di rinvaso manipoliamo il pane radicale il meno possibile: le radici non amano essere disturbate e interventi energici possono rallentare la ripresa.

Le foglie diventano gialle: come interpretare il segnale

L’ingiallimento delle foglie non sempre è sintomo di un problema di salute della nostra Cycas. Il fogliame più vecchio, sito nella parte inferiore della chioma, tende a ingiallire prima di essere sostituito da nuove emissioni. Si tratta di un normale processo fisiologico.

Se invece il fenomeno interessa gran parte della vegetazione, è opportuno analizzare le condizioni di coltivazione. Le cause più frequenti includono irrigazioni eccessive, drenaggio insufficiente, carenze nutrizionali, scarsa illuminazione o danni da freddo.

Anche alcune infestazioni di cocciniglia possono provocare indebolimento generale e alterazioni della colorazione fogliare. Per questo motivo è sempre utile osservare la pagina inferiore delle foglie e la base del tronco per trovare le cause del problema.

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Cycas: come distinguere un esemplare maschio da uno femmina

La Cycas è una specie dioica, il che significa che esistono esemplari maschili e femminili separati. Ma finché la pianta è giovane è quasi impossibile distinguerli. Con il raggiungimento della maturità, invece, compaiono strutture riproduttive caratteristiche.

Gli esemplari maschili sviluppano uno strobilo centrale di forma allungata e conica, spesso appariscente. Le piante femminili producono invece una struttura più aperta, ricoperta da una leggera peluria e destinata a ospitare i semi dopo l’impollinazione.

Per chi la coltiva senza aspirazioni di propagazione, riconoscere l’esemplare non è vitale, ma da un punto di vista ornamentale il discorso varia. Gli esemplari maschili sono più scenografici e maestosi, quelli femminili però mostrano il loro elegante scrigno di semi.

Un piccolo dettaglio proprio su questi: sono la parte più tossica della pianta, quindi potrebbe essere una discriminante per la scelta, qualora avessimo animali domestici curiosi.

La Cycas è velenosa?

Un aspetto spesso trascurato riguarda la tossicità di questo arbusto. Tutte le parti della Cycas hanno composti tossici, ma i semi rappresentano la porzione più pericolosa. Nei cani, anche piccole quantità ingerite possono provocare disturbi gastrointestinali ed epatici.

La presenza di animali domestici non impedisce la coltivazione della pianta, ma richiede maggiore cura nella scelta della collocazione e nel monitoraggio degli spazi.

Quanto costa una Cycas

Il prezzo di una Cycas varia soprattutto in funzione dell’età e delle dimensioni del tronco. Gli esemplari giovani risultano più accessibili e permettono di osservare nel tempo tutte le fasi di crescita della pianta.

Le varietà mature hanno invece un costo maggiore. La ragione è semplice: servono parecchi anni perché il tronco acquisisca volume e la chioma sviluppi quell’aspetto monumentale che rende la Cycas una delle specie ornamentali più apprezzate nei giardini mediterranei.

Per cui, la forbice oscilla dalle 50 euro per esemplari di piccola taglia e giovani, per superare anche i 500 euro per le piante più grandi e scenografiche.