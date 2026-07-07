La yucca è una pianta ornamentale che dona carattere a giardini e balconi, a patto di sapere come farla crescere forte e rigogliosa.

123RF La yucca è una bellissima pianta ornamentale, con vivaci foglie verdi dalla forma appuntita

È resistente, scenografica e anche semplice da coltivare: stiamo parlando della yucca, una pianta capace di donare carattere a giardini e balconi. Il merito va alle sue foglie lunghe a lancia e al portamento elegante, che la rendono una piccola star dei nostri angoli verdi.

In più, la yucca ha la capacità di adattarsi anche in condizioni non sempre ideali, caratteristica che ha reso apprezzatissima questa specie ornamentale. Per mantenerla sana nel tempo però non basta affidarsi alla sua fama di specie indistruttibile.

La scelta della posizione, il terreno ideale, le annaffiature e una potatura eseguita a regola d’arte possono influire sul vigore della pianta. E varietà diffuse come la Yucca elephantipes o la Yucca filamentosa, sebbene abbiano esigenze simili, meritano qualche cura specifica.

Per cui, guanti da giardinaggio alla mano, vediamo come coltivare la yucca nel modo corretto, rispondendo anche alle domande più frequenti che tutti ci poniamo prima di acquistarla o quando la nostra piantina inizia a crescere.

Come coltivare la yucca: il terreno ideale

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La yucca è originaria di ambienti con clima tropicale secco e questo spiega una delle sue esigenze principali: il terreno drenante. Più che la fertilità del substrato, infatti, conta la capacità di evitare ristagni che potrebbero provocare marciumi radicali.

Il pH ideale è invece compreso tra 6,0 e 7,5, quindi da poco acido a neutro, anche se può adattarsi a valori superiori. In vaso conviene utilizzare un terriccio per piante verdi alleggerito con sabbia grossolana, pomice o perlite, così da favorire il drenaggio.

In giardino, invece, se abbiamo a che fare con un suolo troppo argilloso, il consiglio è di migliorarlo incorporando materiale drenante prima della messa a dimora. Di solito basta aggiungere compost maturo e sabbia silicea per migliorare porosità e passaggio idrico.

Dove deve stare la yucca: meglio in casa o in giardino?

Una delle domande più frequenti riguarda dove alloggiare la yucca, ma non esiste una risposta univoca. Di fatti, dipende dalla varietà coltivata, in quanto esistono tipologie più adatte per gli ambienti domestici e altre che, invece, stanno a meraviglia fuori.

La Yucca elephantipes è spesso scelta come pianta da interno perché non soffre al chiuso, a patto che sia posizionata in spazi luminosi. Al contrario, specie come la Yucca filamentosa vantano un’elevata resistenza al freddo e possono vivere senza problemi all’esterno.

La yucca può stare al sole?

Il sole rappresenta una delle condizioni migliori per la yucca e infatti le specie coltivate all’aperto crescono più vigorose grazie alla prolungata esposizione diretta. La regola vale sia che la pianta sia in piena terra sia che stia in vaso, purché il drenaggio sia ottimale.

Se tenuta in casa, la collocazione dovrebbe essere vicino a una finestra ben esposta, dove possa ricevere più ore di luce intensa ogni giorno. In estate, nelle ore più calde, un leggero filtraggio dei raggi può evitare scottature sulle foglie più giovani.

In giardino, invece, la posizione ideale è in pieno sole oppure in mezz’ombra luminosa.

Yucca in vaso: come coltivarla nel modo corretto

La coltivazione della yucca in vaso è forse l’opzione più diffusa, che permette di godere della bellezza della pianta anche al chiuso. Per una crescita regolare scegliamo un contenitore con fori di drenaggio e di misura non troppo grande rispetto all’apparato radicale.

Un vaso ampio tende infatti a trattenere più umidità del necessario. Con il passare degli anni potrebbe essere necessario cambiare il contenitore, specie quando la yucca ha raggiunto un’altezza tale da meritare una base più stabile.

In questo caso abbiamo due strade: la prima è di travasarla in un contenitore più ampio, la seconda è intervenire con una potatura del fusto. L’obiettivo è infatti mantenere una crescita regolare e armoniosa, evitando squilibri.

La potatura è una soluzione furba che ci permette anche di procedere alla propagazione delle porzioni tagliate. Un modo semplice per sfruttare le talee di ramo o di fusto per dare vita a nuovi esemplari, contando su un’elevata percentuale di successo.

Irrigazioni: quante volte va bagnata la yucca

L’errore più comune nella coltivazione della yucca è innaffiare troppo l’arbusto, mettendo a rischio la sua salute. La pianta immagazzina acqua nel tronco e nelle radici, perciò sopporta meglio un breve periodo di siccità rispetto a un terreno troppo umido.

In primavera e in estate si dovrebbe irrigare solo quando i primi centimetri di terreno risultano asciutti. Nei mesi freddi gli interventi si riducono al minimo. Il suggerimento è di non seguire un calendario fisso, quanto piuttosto osservare il substrato.

Come capire se la yucca ha bisogno di acqua

Ci sono segnali piuttosto evidenti che indicano che la pianta ha bisogno di acqua:

foglie che iniziano a perdere rigidità;

terriccio asciutto anche in profondità;

vaso più leggero rispetto a dopo l’annaffiatura.

Al contrario, foglie gialle, tronco molle o cattivo odore del terreno possono indicare un eccesso idrico, problema più frequente rispetto alla carenza.

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Come far crescere la yucca in modo veloce

Pur essendo una pianta dalla crescita piuttosto lenta, alcune condizioni permettono di favorirne lo sviluppo. La crescita migliora quando la pianta può contare su:

luce naturale;

terreno ben drenato;

concimazioni regolari durante la stagione vegetativa;

annaffiature corrette senza ristagni.

Non esistono prodotti in grado di accelerarne lo sviluppo. Al contrario, sono le condizioni ambientali ottimali a consentire una crescita continua e armoniosa.

Quando e come potare la yucca

Se ci stiamo chiedendo quale sia il periodo migliore per potare la yucca, la risposta è fine inverno o inizio primavera, prima della ripresa vegetativa. La potatura serve soprattutto per:

eliminare foglie secche o danneggiate;

contenere una pianta diventata troppo alta;

stimolare la formazione di nuovi germogli.

La yucca sopporta bene anche tagli piuttosto energici. Le sezioni di tronco eliminate, come detto nei paragrafi precedenti, si possono utilizzare per ottenere nuove piante, ma sempre lasciando asciugare il taglio prima della messa a dimora.

Concimazione: quando intervenire

La yucca, come la Liatris spicata, non richiede grandi quantità di nutrienti, ma tra aprile e settembre può essere di supporto distribuire un concime liquido bilanciato ogni tre o quattro settimane, seguendo le dosi indicate dal produttore.

Nel periodo autunnale e invernale, invece, la concimazione va sospesa, perché la pianta rallenta in modo naturale la propria attività vegetativa.

Due curiosità sulla yucca: quanto può vivere? È pericolosa?

Con le giuste cure una yucca può vivere in tranquillità per decenni. In più, gli esemplari coltivati in giardino, soprattutto nelle aree dal clima mite, possono raggiungere dimensioni notevoli e diventare veri elementi architettonici del paesaggio.

Per quanto riguarda la sicurezza, è importante sapere che la yucca è considerata tossica per cani e gatti se ingerita. La pianta infatti contiene saponine che possono provocare disturbi gastrointestinali.

Per le persone invece non rappresenta un pericolo durante la normale coltivazione: al massimo le foglie appuntite possono causare piccoli graffi durante la manutenzione. Se però inforchiamo i nostri guanti da lavoro, il problema si riduce in modo drastico.

E così, con poche cure e una posizione ben scelta, questa pianta regalerà ai nostri spazi interni e esterni una allure tropicale deliziosa. Se però abbiamo animali domestici curiosi, ricordiamoci di tenerla lontana dai loro musetti.