Enotera, come coltivare in giardino o in vaso il fiore della sera

123RF Enotera

Tra tutte le piante del giardino, l’enotera ha in effetti qualcosa di speciale: aspetta il tramonto per fiorire, proprio quando la luce del giorno si tinge d’oro. Per chi ama godersi il giardino o il terrazzo nelle ore fresche della sera, è una presenza elegante e profumata, che oltretutto non richiede nemmeno grosse cure.

Cos’è l’enotera e quali sono le sue caratteristiche

Il suo nome è certamente poetico; fa parte della famiglia delle Onagraceae e appartiene al genere botanico Oenothera, con una varietà di specie importante, alcune annuali, altre biennali, altre ancora perenni, per la maggior parte originarie del continente americano. La più conosciuta è la Oenothera biennis, arrivata in Europa da lontano e ormai naturalizzata a tal punto da comparire spontanea in alcune zone.

Durante il primo anno di vita, l’enotera comune resta bassa e compatta, formando una rosetta di foglie appoggiata al terreno. È solo nel secondo anno che si trasforma: dalla rosetta si alza uno stelo eretto e vigoroso, che può superare il metro d’altezza, sul quale sbocciano i fiori. Si susseguono dalla tarda primavera fino all’estate inoltrata o al primo autunno, a seconda della specie e del clima della zona.

La chiamano fiore della sera, o anche primula della sera, per una ragione: nell’enotera comune i boccioli restano chiusi durante il giorno e si aprono in fretta al calare del sole. Da quel momento sprigionano un profumo delicato che attira le falene e gli altri impollinatori notturni, protagonisti della sua fioritura. Ogni singolo fiore vive poco, giusto una notte o poco più, ma la pianta fiorisce in continuazione.

Come coltivare l’enotera in giardino

In giardino l’enotera ha bisogno soprattutto di sole, e in abbondanza. La posizione ideale è in pieno sole, dove può ricevere luce per gran parte della giornata. Tollera anche una leggera mezz’ombra, ma in quel caso meglio prepararsi a una fioritura più timida, con meno fiori e meno vivaci. Raccomandiamo anche di scegliere un’area aperta e ariosa, lontana dai punti dove il terreno resta zuppo a lungo dopo la pioggia, perché l’umidità stagnante può diventare un problema.

La semina si fa direttamente a dimora, ovvero nel punto in cui la pianta crescerà, in primavera. Nelle regioni dal clima mite si può anticipare all’inizio dell’autunno. I semi vanno appena velati di terra, coperti con uno strato sottile, e il suolo mantenuto leggermente umido finché non spuntano le prime piantine. Sviluppa una radice fittonante, profonda e diritta come un fittone, e questo la rende poco incline agli spostamenti una volta cresciuta. Meglio quindi seminarla dove vogliamo tenerla, senza pensare a trapianti successivi.

Come coltivare l’enotera in vaso

Anche chi ha solo un balcone può godersi il fiore della sera, a patto di qualche accortezza. La prima riguarda la scelta della varietà: meglio orientarsi su tipi compatti o a portamento basso, perché l’enotera comune raggiunge dimensioni un po’ ingombranti per uno spazio ridotto. Serve poi un vaso capiente e soprattutto profondo, almeno 30-40 centimetri, così da accogliere quella radice fittonante che ama scendere in profondità. Il fondo deve avere numerosi fori, per uno scolo perfetto dell’acqua.

Come in giardino, si semina direttamente nel contenitore definitivo, poi il vaso va sistemato in una posizione ben soleggiata, dove arrivino almeno sei ore di luce al giorno, al riparo dai venti più forti che potrebbero sferzarla. Il sottovaso va tenuto libero da ristagni: dopo ogni annaffiatura conviene svuotarlo, per lasciare le radici all’asciutto.

Rispetto al giardino, serve controllare l’umidità con maggiore frequenza, soprattutto nei mesi caldi. Togliamo con regolarità i fiori appassiti, per stimolare la produzione di nuovi boccioli.

Il terreno e il concime adatti all’enotera

Il suolo deve essere leggero e ben drenato, dove l’acqua scorre via con facilità. Questa pianta sa comunque accontentarsi anche di terreni poveri, sabbiosi o ghiaiosi, e si adatta a valori di pH piuttosto vari. L’unica cosa che proprio mal sopporta sono i suoli compatti, perché l’acqua ristagna e le radici rischiano di soffocare.

Per la coltivazione in vaso, prevediamo un substrato universale reso più leggero con l’aggiunta di sabbia grossolana, perlite o altro materiale drenante. Sul fondo sistemiamo sempre uno strato che agevoli il deflusso.

Quanto al concime, invitiamo alla moderazione, perché rimane pur sempre una pianta frugale. Un eccesso di azoto, in particolare, spinge la pianta a produrre foglie e steli rigogliosi a scapito dei fiori, oltre a renderla più fragile e vulnerabile.

Come irrigare l’enotera

Nelle prime fasi, durante la germinazione e nelle settimane successive alla nascita delle piantine, il terreno va mantenuto moderatamente umido, per accompagnare la crescita dei giovani esemplari ancora fragili. Una volta che la pianta si è sviluppata, diventa molto più autonoma, tanto da sopportare persino i periodi di siccità.

La regola per bagnarla è semplice: si annaffia quando lo strato superficiale del terreno si presenta asciutto al tatto, dando acqua in profondità ma senza fretta e senza esagerare con la frequenza. Per le piante in vaso i controlli vanno fatti più spesso, soprattutto d’estate, lasciando comunque asciugare parzialmente il substrato tra un’annaffiatura e l’altra.

Malattie e parassiti dell’enotera

Buone notizie su questo fronte, perché l’enotera è coriacea, ma qualche problema può comparire quando le condizioni la mettono in difficoltà: umidità elevata e ristagni idrici in particolar modo, perché possono favorire la comparsa di oidio o macchie fogliari.

Tra i problemi più comuni possono comparire ogni tanto gli afidi, e soprattutto lumache e chiocciole, particolarmente golose delle piantine più giovani e tenere. Niente paura, però, perché possiamo accorgercene in tempo prevedendo un controllo periodico di foglie, germogli e boccioli.