Quarto Grado, le rivelazioni dei genitori di Andrea Sempio sul caso Garlasco

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IPA Gianluigi Nuzzi

Quarto Grado torna a occuparsi del caso di Garlasco e lo fa con un’intervista ai genitori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi. Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari si racconteranno di fronte alle telecamere rispondendo ad alcune domande legate ad una delle vicende più intricate degli ultimi anni.

Caso Garlasco, parlano i genitori di Andrea Sempio

L’intervista i genitori di Andrea Sempio, il 38enne amico di Marco Poggi, indagato nella nuova inchiesta legata all’omicidio di Chiara Poggi, verrà svelata integralmente durante la puntata di Quarto Grado del 9 ottobre 2026. Nel corso del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero i telespettatori potranno scoprire le posizioni e le dichiarazioni di Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari.

Un’anticipazione dell’intervista è stata svelata nel pomeriggio durante la puntata di Dentro la Notizia, trasmissione guidata sempre da Gianluigi Nuzzi. Nel corso dell’appuntamento è stata svelata una clip che anticipa le parole di Giuseppe Sempio, papà di Andrea Sempio, che ha risposto alle domande di Alessandra Viero. L’intervista integrale, come anticipato, si potrà seguire durante Quarto Grado, in onda su Rete Quattro alle 21.25.

Nella breve clip svelata il padre di Andrea Sempio risponde ad alcune domande. La prima: “È possibile che dei soldi dati da voi agli avvocati siano finiti in qualche modo alla polizia giudiziaria?”.

“Non credo”, la sua replica secca. La giornalista poi chiede: “Tornando indietro c’è qualcosa che, in quello che ha detto e che ha fatto, non farebbe o non direbbe?”

“No, se tornassi indietro l’unica cosa che farei è farmi fare la fattura – ha risposto -. Solo quello. Quello che hanno fatto gli avvocati in quel periodo, secondo me, non l’hanno fatto male. Hanno fatto bene, sono stati pagati per il loro lavoro”.

“Lei quando ha letto dell’archiviazione di Venditti ha sperato che, contestualmente, venisse archiviato anche lei?”, la domanda della conduttrice.

“Sì, questo lo avevo pensato – le parole del padre di Andrea Sempio -. Non ho capito come mai è stata girata questa cosa e non lo capisco neanche adesso, perché io quella gente lì non la conosco neanche (Giuseppe Spoto e Silvio Sapone, ndr), non so chi sono”.

Qualche giorno fa a parlare di fronte alle telecamere era stato proprio Andrea Sempio che aveva parlato della famosa impronta 33 che lo collocherebbe sulla scena del crimine.

“Se guardiamo la 33, e l’abbiamo controllata, a noi quelle minuzie non risultano – aveva detto -. Quindi per noi non solo non è attribuibile a me, ma non è attribuibile a nessuno in generale. Se comunque non sarà accettata la nostra visione e verrà acclarato che quella è una mia impronta, va bene. Però è un’impronta su un muro – fa scena dire vicino al cadavere – dove ci sono altre impronte di altre persone che scendendo la scala si appoggiavano lì, quindi c’è un motivo per cui è lì. Non è che deve essere per forza legato all’omicidio”.

Dove vedere Quarto Grado

Il nuovo appuntamento con Quarto Grado è per venerdì 9 ottobre alle 21.30 su Rete Quattro. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si potrà seguire anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.