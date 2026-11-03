Garlasco, Milo Infante mostra i video inediti di Andrea Sempio a Verità Nascoste

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Milo Infante

Il caso Garlasco resta uno dei temi centrali di Verità Nascoste. Milo Infante torna sulla vicenda nella puntata in onda martedì 3 novembre in prima serata su Rete 4, con video inediti e nuovi materiali esclusivi dedicati ad Andrea Sempio e al filone dell’inchiesta sulla presunta corruzione.

La serata non sarà però dedicata soltanto al delitto di Chiara Poggi. Tra gli altri casi affrontati ci saranno la morte di Jessica Dalla Chiara, l’infermiera 32enne deceduta nel Veronese nel 2024, e i nuovi sviluppi sull’omicidio di Pamela Genini. In apertura spazio anche al tema delle violenze di piazza e al rapporto dei più giovani con l’impegno civile.

I nuovi video di Andrea Sempio a Verità Nascoste

Il caso Garlasco continua a occupare uno spazio importante nei programmi di approfondimento, soprattutto ora che l’attenzione è tornata a concentrarsi sulla posizione di Andrea Sempio e sulle prossime tappe dell’inchiesta.

La fase investigativa ha già portato alla chiusura delle indagini e al deposito delle consulenze della difesa. Resta quindi da capire quali saranno le valutazioni della Procura e se il procedimento arriverà a una richiesta di rinvio a giudizio. È all’interno di questo quadro ancora in movimento che si inserisce il nuovo approfondimento di Verità Nascoste, il programma condotto da Milo Infante su Rete 4.

Nella puntata del 3 novembre il programma annuncia infatti video inediti di Andrea Sempio, affiancati da documenti esclusivi che riguardano il filone della presunta corruzione. Materiale che verrà mostrato e analizzato nel corso della serata e che aggiunge nuovi elementi al racconto televisivo di una vicenda tornata da mesi sotto i riflettori.

Non sono stati anticipati ulteriori dettagli sul contenuto dei filmati e delle carte. L’appuntamento servirà quindi soprattutto a fare ordine tra gli ultimi sviluppi e a capire quali aspetti del caso meritano oggi maggiore attenzione, mentre la vicenda giudiziaria continua il suo percorso.

Jessica Dalla Chiara, il marito accusato della sua morte

Un’altra pagina importante della puntata sarà dedicata al caso di Jessica Dalla Chiara, infermiera di 32 anni morta nel Veronese nel 2024.

Sotto accusa c’è il marito, anche lui infermiere, sospettato di aver provocato la morte della donna attraverso ripetute somministrazioni di insulina. Il conduttore nel corso della serata ricostruirà la vicenda e gli elementi che hanno portato gli investigatori a concentrare l’attenzione sull’uomo.

Spazio poi anche all’omicidio di Pamela Genini, con gli ultimi sviluppi delle indagini e i punti che restano ancora da chiarire.

Milo Infante e le violenze di piazza

Prima della cronaca nera, Verità Nascoste affronterà un tema di stretta attualità: le violenze durante le manifestazioni. Il punto di partenza sarà una lettera indirizzata a un poliziotto preso a sassate, contenente una frase durissima: “Peccato che non le abbiano spaccato la testa a metà…”.

Da quell’episodio Milo Infante allargherà il discorso al modo in cui i giovani scelgono di prendere posizione e partecipare alla vita pubblica. Da una parte chi lo fa attraverso iniziative, responsabilità e presenza sul territorio, dall’altra chi trasforma la protesta in tensione e violenza.

Un’apertura molto diversa dai casi di cronaca che seguiranno, ma in linea con l’impostazione del programma, che alterna inchieste, attualità e storie ancora piene di zone d’ombra. E anche questa settimana sarà Garlasco uno dei dossier più attesi della serata.