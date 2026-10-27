Andrea Sempio, un video ne mostra nuovi aspetti della personalità: le ultime notizie a Verità Nascoste

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Ansa Andrea Sempio

Martedì 27 ottobre, in prima serata su Retequattro, torna Verità Nascoste, la trasmissione firmata Videonews e guidata da Milo Infante, e ancora una volta lo sguardo si posa su Garlasco. Protagonista dello spazio più atteso è Andrea Sempio, l’uomo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, insieme ad alcuni nuovi video che mettono a fuoco lati del suo carattere finora rimasti in ombra.

Prima di arrivarci, la scaletta attraversa altre storie che in queste settimane hanno tenuto banco nei vari talk di approfondimento. Si comincia con la figura di Youssef Siher, trent’anni, indicato da chi indaga come il cervello del Movimento 17 ottobre: la sua parabola personale e il ruolo nelle manifestazioni a sostegno della Palestina, lanciate attraverso i profili social del gruppo. Seguono gli aggiornamenti più freschi sul femminicidio di Pamela Genini e sul mistero di Pietracatella, il paese molisano dove Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita sono morte dopo essere state intossicate con la ricina.

Caso Garlasco, Andrea Sempio verso il rinvio a giudizio: a che punto è l’inchiesta

Facciamo un piccolo passo indietro per ritrovare il filo. Era il 13 agosto 2007 quando Chiara Poggi, 26 anni, fu trovata senza vita nella villetta di famiglia a Garlasco. Per quel delitto Alberto Stasi, all’epoca suo fidanzato, ha ricevuto una condanna definitiva. Nel 2025 la Procura di Pavia ha riaperto il fascicolo concentrandosi su Andrea Sempio, amico di vecchia data di Marco, il fratello di Chiara.

Il 28 settembre i magistrati hanno notificato il secondo avviso di conclusione delle indagini, confermando l’accusa senza ritocchi. La difesa, nelle mani degli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, ha presentato le proprie consulenze tecniche, e ora tutti gli occhi sono puntati su un unico passaggio: la richiesta di rinvio a giudizio. Dalle ultime indiscrezioni la decisione sembra vicinissima, forse questione di giorni. Se arriverà, sarà un giudice dell’udienza preliminare a stabilire se aprire un processo. Nel frattempo, per Sempio vale la presunzione d’innocenza.

Andrea Sempio nei nuovi video di Verità Nascoste: cosa emerge sulla sua personalità

In studio verranno analizzati alcuni filmati che orientano lo sguardo diverso sulla personalità di Andrea Sempio. Gesti, toni di voce, reazioni a caldo: si proverà a capire cosa ci sia di nuovo in questi filmati.

Il suo profilo psicologico, del resto, è da mesi uno dei temi più discussi del caso Garlasco. Gli investigatori hanno passato al setaccio intercettazioni e vecchi messaggi pubblicati sul web, tratteggiando un uomo con un rapporto difficile con l’universo femminile. La Procura aveva disposto anche una consulenza psichiatrica, alla quale Sempio ha deciso di sottrarsi. I suoi legali leggono quegli stessi materiali con occhi molto diversi e vi riconoscono i segni di un carattere immaturo, lontano anni luce dall’identikit di un assassino.

Proprio per questo le immagini possono dire di più: vedere una persona muoversi e parlare, senza mediazioni, lascia a ciascuna di noi la libertà di farsi un’idea propria, con prudenza e rispetto per una storia che va avanti da quasi vent’anni e per una famiglia che aspetta ancora tutte le risposte. Insomma, l’appuntamento è da cerchiare in rosso: stasera su Retequattro, con Verità Nascoste e Milo Infante, per una serata che si annuncia interessante dal primo all’ultimo minuto.