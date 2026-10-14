Le Tre di Cuori fanno comunella con gli Albatros a Reazione a Catena. E Pino Insegno: “Perché non vi vedete al bar?”

Risate e confidenze nella puntata del 14 ottobre di "Reazione a Catena": Pino Insegno si diverte a seguire il botta e risposta tra le due squadre che, per un attimo, dimenticano di essere avversari

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Pino Insegno

A Reazione a Catena la competizione c’è, ma nella puntata di mercoledì 14 ottobre per qualche minuto passa in secondo piano. Da una parte ci sono le campionesse Luigia, Franca e Rosa, alias le Tre di Cuori, dall’altra gli Albatros formati da mamma Monica e dai figli Carlo e Annalisa. Tra una parola da indovinare e una risposta mancata, le due squadre iniziano però a chiacchierare come se si conoscessero da tempo.

Tanto che Pino Insegno, divertito dal clima che si crea in studio, a un certo punto interviene: “Ma perché non vi vedete al bar per fare sta chiacchiera?”. E aggiunge: “È bello eh, questa osmosi fra i concorrenti è fantastica”.

Dai calci al marito che russa ai figli single: in studio parte la chiacchiera

A dare il via alle confidenze è Luigia, che racconta senza troppi filtri cosa succede quando suo marito russa: gli dà dei calci. Semplice (ed efficace, probabilmente). Pino Insegno resta piuttosto colpito e vuole sapere almeno se lo faccia con delicatezza. La risposta, un sonoro “Nooo” che scatena le risate in studio. “Questo è un modo per mettersi a nudo, uno deve dire la verità”, spiega la concorrente. “Tanto rimane tra di noi”, aggiunge poco dopo ridendo.

Pino passa allora a Franca. Il marito russava? “Non russava”, assicura lei. “Non glielo permettevi”, replica il conduttore, facendola scoppiare a ridere.

Poi tocca agli Albatros: Annalisa e Carlo confessano di essere entrambi single. Insegno guarda mamma Monica e scherza: “Ma due bei ragazzi così! Lasciali uscire ogni tanto!”. “Ma ci provo!”, risponde lei.

Poi Annalisa costruisce una lunga storia – si legga: arrampicarsi sui muri – nel tentativo di arrivare alla parola giusta. La soluzione non c’è, ma il racconto conquista le avversarie e Luigia interviene con un consiglio da donna sposata. Ma la gara? C’è ancora, anche se non sembra.

“Reazione a Catena”, come è andata la puntata

Sul fronte della competizione, le Tre di Cuori mantengono a lungo il vantaggio. La Catena Musicale mette però in difficoltà entrambe le squadre: nessuno riconosce Vivi davvero di Giorgia. Insegno approfitta del momento per ricordare che “il divertimento è alla base della vita”.

Le campionesse si portano prima a 32mila euro contro i 19mila degli Albatros, poi accelerano a Una tira l’altra: raggiungono quota 44mila e conquistano anche la Zip da 15mila, arrivando a 59mila.

Gli Albatros non mollano. Dopo aver indovinato la Quattro per una salgono a 30mila, mentre le Tre di Cuori sono ormai a 67mila. All’Intesa Vincente Carlo, Monica e Annalisa trovano quattro parole. Luigia, Franca e Rosa fanno meglio e ne indovinano sei, anche se non senza qualche momento di tensione e qualche discussione tra loro.

Sono quindi ancora le Tre di Cuori a conquistare l’accesso all’Ultima Catena, dove partono da un montepremi importante: 144mila euro. Intanto Pino Insegno guarda già all’appuntamento conclusivo della stagione e ricorda che nell’ultima puntata di Reazione a Catena, ormai vicinissima, si affronteranno le due squadre più forti dell’anno. Alla fine le tre sorelle si portano a casa ben 39mila euro, indovinando con sicurezza quasi tutte le parole.