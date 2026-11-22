Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Martina Miliddi

Una piratessa, un improbabile Jack Sparrow e un passo a due che non finisce esattamente come previsto. Ad Affari Tuoi, nella puntata di domenica 22 novembre, Martina Miliddi ed Herbert Ballerina rubano la scena a Stefano De Martino con un’esibizione tanto divertente quanto rischiosa.

Affari Tuoi, Martina cade durante il ballo con Herbert Ballerina

Ad Affari Tuoi basta poco per trasformare una normale puntata in uno spettacolo. Questa volta ci hanno pensato Martina Miliddi ed Herbert Ballerina, protagonisti di un insolito passo a due in versione piratesca.

Lei, bellissima nei panni di una piratessa, lui trasformato in una sorta di Jack Sparrow, il celebre personaggio della saga dei Pirati dei Caraibi. Insieme hanno improvvisato una coreografia che ha conquistato il pubblico, anche se le doti da ballerino di Herbert non sono propriamente quelle di un professionista.

Il momento più esilarante è arrivato durante una presa, quando Martina è finita a terra. Un imprevisto che ha reso il siparietto ancora più comico, soprattutto considerando la fiducia riposta nel collega.

Sui social i commenti non si sono fatti attendere. “I coniugi Ballerina in versione piratesca! Fantastici!”, ha scritto qualcuno. “Che bella Martina vestita da piratessa”, ha aggiunto un altro telespettatore. E c’è anche chi ha ironizzato sul coraggio della ballerina: “Lei che si fida a fare le prese con Herbert ha coraggio, eh”.

Per fortuna nulla di grave per la Miliddi che, dopo essere finita a terra, si è velocemente rialzata e ha continuato a danzare. Senza perdere mai il suo contagioso sorriso.

Affari Tuoi, Mauro e la madre vincono la Regione Fortunata

A giocare la puntata di Affari Tuoi di domenica 22 novembre Mauro del Bassano del Grappa. Figlio unico, ha raccontato di essere cresciuto in un palazzo insieme a nove cugini.

Ad accompagnarlo mamma Ivana, vera protagonista della serata. È stata proprio lei a convincere il figlio a iscriversi al programma di Rai 1, spinta soprattutto dal desiderio di conoscere Stefano De Martino.

E quest’ultimo non si è lasciato l’occasione di abbracciarla e coccolarla durante la serata. L’ennesima dimostrazione dell’umanità e umiltà dell’ex marito di Belen Rodriguez.

Mauro è partito con il pacco numero 20 e ha conquistato subito un premio importante: una Opel Frontera. Successivamente ha deciso di cambiare pacco, scegliendo il numero 7. Una mossa fortunata, considerando che nel pacco iniziale erano nascosti soltanto 20 euro.

Dietro suggerimento della madre è poi andato avanti nel gioco, rinunciando alle varie offerte del Dottore. E la partita si è dunque complicata quando Mauro, dopo aver rifiutato ulteriori cambi, ha eliminato il pacco da 300mila euro e tutti gli altri rossi a disposizione.

Con tre pacchi blu ancora in gioco, il giovane ha visto sfumare le possibilità di conquistare una grande somma nella partita tradizionale. Ma è rimasta un’ultima occasione: la Regione Fortunata.

Al primo tentativo Mauro ha scelto la Sardegna, senza successo. Poi ha puntato tutto sulla Sicilia e questa volta ha indovinato. Il risultato è un finale da ricordare: 50mila euro e un’automobile Opel Frontera.

Una doppia vincita che ripaga la determinazione di Mauro e soprattutto di mamma Ivana, arrivata per conoscere Stefano De Martino e tornata a casa con molto più di un semplice ricordo.