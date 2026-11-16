Clara strega Affari Tuoi e Stefano De Martino le rivela la verità sul Dottore. Ma il finale della partita è disastroso.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino conquista ancora una volta il pubblico con una puntata scoppiettante di Affari Tuoi. Fra le battute di Herbert Ballerina, le esibizioni di Martina Miliddi e un ospite speciale, il conduttore, dopo una piccolissima pausa, ha regalato un appuntamento con lo show di Rai Uno che ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso sino all’ultimo.

Affari Tuoi, Clara ospite speciale della puntata

A giocare in questa puntata di Affari Tuoi, Syria da Campobasso. La concorrente ha iniziato la sua partita nello show condotto da Stefano De Martino pescando il pacco numero 4. Syra, di 27 anni, ha scelto di farsi accompagnare in studio dal fidanzato Eric che ha 25 anni e fa il videomaker. I due vivono lontani e fanno i pendolari fra Roma e Campobasso per amore.

“Ci siamo conosciuti nel 2021 per uno shooting fotografica – ha raccontato Syria a Stefano De Martino -. All’epoca eravamo entrambi fidanzati, ma ci eravamo notati”. La coppia ha raccontato le fasi dell’innamoramento e un legame nato dopo quattro anni.

“Ce l’abbiamo fatta!”, ha esclamato Stefano De Martino sul finale, non prima di aver ironizzato su una battuta di Herbert Ballerina che ha spiegato: “A Campobasso non prende, il campo è inesistente”.

“Non è venuta bene questa battuta”, ha riso Stefano De Martino che poco dopo, quando la concorrente ha aperto immediatamente il pacco con zero euro, ha trascinato Herbert a ballare, costringendolo a fare il casqué.

La partita di Syria è iniziata bene ed è proseguita ancora meglio. La concorrente ha quindi aperto anche il pacco da 5 euro e ha rifiutato l’offerta da 30mila euro.

“Clara è lì dietro con Martina”, l’ha esortata Stefano De Martino, ansioso di accogliere in studio la cantante, ospite musicale della puntata. Dopo aver rifiutato anche un’altra offerta del Dottore, Syria ha trovato la Ballerina. L’arrivo di Martina Miliddi ha consentito di allentare la tensione, fra canzoni e una coreografia coinvolgente.

La coppia ha distrutto anche l’altro assegno offerto dal Dottore, arrivando ad una condizione di equilibrio nel tabellone. A quel punto Syria ha raccontato di essere particolarmente legata ad un numero, arrivando a commuoversi sino alle lacrime.

Syria beffata dal Dottore: nel suo pacco 1 euro

“Il 17 è il giorno di nascita di mio padre che non c’è più. Ed è anche il giorno della morte dei miei nonni, entrambi scomparsi il 17”, ha detto piangendo.

L’attesa per Clara, nel frattempo, è aumentata sempre di più. Sino a quando, finalmente, il pacco della cantante è stato aperto. L’artista si esibita al centro dello studio sulle note di Le ragazze, successo realizzato con Sangiovanni.

“Ci abbiamo messo un po’ a trovarti”, le ha detto Stefano De Martino che ha voluto svelare a Clara la verità sul Dottore. “Mi ha chiesto se c’è veramente qualcuno che parla quando mi metto al telefono”, ha rivelato, passando la cornetta rossa alla cantante.

Clara è apparsa sorpresa, poi ha parlato brevemente con il Dottore, fra risate e battute. E la partita? Sul finale il Dottore ha deciso di mettere alla prova Syria che, rimasta con 1 euro e 50mila euro, si è trovata a dover rifiutare o accettare un cambio.

Alla fine ha deciso di accettare il cambio e lasciare il pacco numero 4 per il pacco numero 17. Una mossa che si è rivelata un terribile errore. Nel suo pacco infatti c’era solo 1 euro.