Ad Affari Tuoi, Stefano De Martino si emoziona per la storia di Sara e di sua madre fra difficoltà e rinascita.

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IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino torna al timone di una nuova puntata di Affari Tuoi il 13 settembre 2026. Il conduttore, affiancato da Herbert Ballerina e Martina Miliddi, ha dato vita ad una partita caratterizzata da emozioni forti e da un racconto di vita.

Affari Tuoi, la storia di Sara emoziona

A giocare in questa puntata di Affari Tuoi, Sara del Trentino che ha raccontato a Stefano De Martino di essere una giornalista. La concorrente ha scelto di farsi accompagnare nello studio del programma dalla madre Claudia che è stata decisiva nella sua partita.

La partita di Sara è iniziata nel migliore dei modi con una serie di tiri fortunati. In uno dei momenti cruciali della puntata la concorrente si è ritrovata con un tabellone in cui erano presenti tre pacchi blu e solamente uno rosso da ben 300mila euro.

A quel punto il Dottore gli ha fatto un’offerta da 30mila euro. Sara ha così raccontato a Stefano De Martino che quel numero era legato a sua nonna, ma anche a sua figlia. Ha poi confidato che ritornare a casa senza nulla le sarebbe pesato. A spingerla verso la decisione finale è stata la madre Claudia che ha voluto parlare con sincerità al conduttore, svelando la sua storia personale e quella della figlia.

Entrambe infatti hanno un compagno straniero e hanno raccontato di essersi spesso scontrate con pregiudizi e difficoltà, trovando molte porte chiuse e numerosi ostacoli. Questa esperienza di vita ha portato entrambe a usare sempre la prudenza.

A quel punto Sara ha deciso di seguire il consiglio di sua madre e ha comunicato la volontà di accettare l’assegno da 30mila euro. La sua scelta si è rivelata giusta: il pacco della concorrente infatti conteneva solamente 50 euro e rifiutando

Il nuovo Affari Tuoi fra ascolti che non decollano e cambiamenti

Dopo la pausa estiva, Affari Tuoi è tornato in onda con una nuova stagione. Alla conduzione dello show, ancora una volta, Stefano De Martino, affiancato da Herbert Ballerina e Martina Miliddi. La nuova edizione del programma si è aperta con tanti cambiamenti importanti. Prima di tutto quello riguardante gli studi televisivi. Lo show infatti non verrà più registrato a Roma, bensì a Milano.

Una richiesta fatta alla Rai da Stefano De Martino per stare accanto al figlio Santiago, nato dal legame con Belen Rodriguez. Il trasferimento a Milano ha portato alla creazione di una nuova scenografia sulle sfumature del blu e con tante luci LED.

Nella trasmissione è arrivato pure Tommasino, cagnolino di appena un anno imparentato con Gennarino, storica mascotte di Affari Tuoi. Ampio spazio pure ad Herbert Ballerina con il suo contropacco e il ruolo, sempre più importante, di spalla comica del conduttore. Lo scopo, come raccontato dallo stesso De Martino, è quello di regalare al programma un’impronta di varietà.

Nella primissima settimana di messa in onda però le cose non sono andate per il verso giusto per quanto riguarda gli ascolti. La trasmissione infatti è stata regolarmente battuta da La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Lo show di Canale 5 ha ottenuto numerose vittorie nella battaglia dello share con gli ascolti di Affari Tuoi che hanno faticato a decollare.