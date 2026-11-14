“Per amare lei, ho smesso di amare me stessa”, Aurora Ramazzotti si confessa su mamma Michelle a Ballando

IPA Aurora Ramazzotti

Un racconto intimo e doloroso, forse il più difficile da quando è in gara. Nella settima puntata di Ballando con le Stelle, sabato 14 novembre, prima di scendere in pista con Nikita Perotti la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha parlato dell’odio verso se stessa, del male che si è fatta e del continuo paragone con la mamma. Già al debutto, a ottobre, aveva accennato ai disturbi alimentari: questa volta è andata fino in fondo. “A volte raccontare qualcosa di molto intimo aiuta a sentirsi meno soli”, aveva detto Simone Di Pasquale prima di lanciare la clip.

Aurora Ramazzotti e il paragone con Michelle Hunziker: “Mi sono odiata”

“Più vado avanti e più per me diventa importante coltivare l’amore per me stessa, perché per moltissimo tempo non mi sono amata, anzi, mi sono odiata”, ha esordito Aurora Ramazzotti. Da ragazzina soffriva perché tutti le dicevano che era brutta: era la più alta della classe, non aveva un fisico esile e la prendevano in giro per gli occhi a mandorla. Cose che, ha ammesso, nell’adolescenza capitano a molti. Per lei, però, c’era dell’altro.

“La vera difficoltà è stata quella di essere costantemente paragonata alla mia mamma, che è un meccanismo molto malato”, ha spiegato. E ha chiarito subito che Michelle non c’entra: “Mia madre è una donna meravigliosa, ma nessuno riesce a immaginarsi cosa significa avere una mamma così bella, così famosa, così amata e sentirsi meno, costantemente”. Non per scelta, ma perché c’era sempre qualcuno pronto a farglielo notare, anche con insulti pesantissimi: “Da quella madre come fa a uscire una figlia così?”.

Del resto, il confronto la insegue da quando aveva 14 anni, quando una foto al mare con lo stesso costume della mamma scatenò commenti impietosi. Da qui la frase più dura: “E io, per amare lei, ho smesso di amare me stessa“. Aurora ha raccontato di essere arrivata a farsi del male e a procurarsi il vomito dopo i pasti, perché l’unica cosa importante era essere magra: “Mi ero chiusa da sola in una gabbia”. A pesare c’era anche il senso di colpa: sentiva di non avere “il diritto di provare questo dolore”, lei che era nata in una famiglia fortunata. Oggi sa che non funziona così: “Quando c’è il dolore, c’è”. E i complimenti, che un tempo desiderava in modo spasmodico? “La mia malattia era sentirmi dire che ero bella. Oggi mi sortisce zero effetto. Anzi, mi imbarazza”.

In studio, Milly Carlucci l’ha accolta con parole piene di affetto: “La tua storia è la storia di tanti ragazzi”. Poi, quasi scusandosi, ha dovuto lanciare la pubblicità: “È la dura legge della televisione, ma solo per tre minuti”.

Il paso doble di Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti divide la giuria (ma Mariotto dà 10)

Dopo la clip, la pista. Aurora e Nikita Perotti, campione in carica di Ballando, hanno portato in scena un paso doble che ha fatto alzare in piedi il pubblico. La giuria, però, non è stata altrettanto generosa.

Barbara D’Urso si è pronunciata prima sulla clip: “Non ti dico che sei bella, ti dico che mi fai molto ridere, che vorrei abbracciarti”. Poi il messaggio a chi sta vivendo lo stesso dolore: sono tante le ragazze e i ragazzi che ne soffrono, e l’importante è parlarne. Sull’esibizione, invece, qualche riserva: “Ballo bello, però vorrei che tu fossi ancora più ‘aggressive’, che è una brutta parola”. D’accordo con lei Ivan Zazzaroni, ancora più netto: “Sei peggiorata nell’ultima settimana”. Nessuno ha messo in dubbio l’impegno, ma è arrivato l’invito a lavorare di più, perché il talento c’è. Dalla loro parte si è schierato Guillermo Mariotto, che ha alzato la paletta del 10.