Michelle Hunziker, il messaggio di auguri per Eros Ramazzotti e quel “tesoro” che fa sognare

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker

Ci sono amori che finiscono, ma che in qualche modo continuano a vivere. Magari cambiano forma, si trasformano in affetto, complicità e ricordi che nessuno potrà mai cancellare ed è proprio quello che sembra accadere tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, una delle coppie più iconiche dello spettacolo italiano. A distanza di tanti anni dalla loro separazione, i due continuano a regalare piccoli momenti capaci di scaldare il cuore dei fan e oggi, in occasione del compleanno del cantante, Michelle ha deciso di sorprenderlo con una dedica social che non è passata inosservata. Ma non è stata l’unica: anche Aurora ha voluto celebrare il suo papà con parole dolcissime.

Michelle Hunziker fa gli auguri a Eros Ramazzotti: quella dedica speciale

“Auguri tesoro”: poche parole, una fotografia insieme e un messaggio che ha immediatamente attirato l’attenzione dei più romantici. Oggi, 28 ottobre, Eros Ramazzotti spegne 63 candeline e tra i tanti auguri ricevuti spicca quello di una persona che ha avuto un ruolo importantissimo nella sua vita: Michelle Hunziker.

La conduttrice ha scelto una storia Instagram per celebrare il compleanno dell’ex marito, pubblicando uno scatto che li ritrae insieme con una dedica semplice e piena di tenerezza che sembra raccontare tutto l’affetto che ancora li unisce. E quella parola, “tesoro”, non poteva che far sciogliere il cuore di chi, negli anni Novanta, aveva seguito con gli occhi a cuoricino la loro bellissima storia d’amore.

All’epoca infatti lui era già uno dei cantanti italiani più amati, lei una giovanissima promessa della televisione destinata a diventare una delle conduttrici più popolari del piccolo schermo. Così, quando Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si innamorarono, sembravano davvero i protagonisti di una favola.

Dal loro amore poi nel 1996 è nata Aurora, mentre nel 1998 sono arrivate le nozze ma purtroppo, come spesso accade anche nelle storie più belle, qualcosa si è incrinato. La separazione, le nuove relazioni e due percorsi sentimentali differenti hanno messo fine al matrimonio, ma non al legame speciale che li univa.

Oggi Eros e Michelle sono anche nonni del piccolo Cesare, il figlio di Aurora, e continuano a condividere momenti importanti della loro famiglia allargata e dimostrando ogni giorno di più come non tutti gli amori debbano necessariamente finire con un addio definitivo. E mentre lui attualmente è single, dopo la fine della storia con Dalila Gelsomino, Michelle prosegue la sua storia con Giulio Berruti.

Aurora Ramazzotti, la dolcissima dedica a papà Eros: “Amandoti immensamente”

Ma a rendere ancora più speciale il compleanno di Eros Ramazzotti ci ha pensato anche la figlia Aurora, attualmente impegnata a Ballando con le Stelle, che ha scelto Instagram per dedicare al suo papà un messaggio capace di sciogliere anche i cuori più duri.

La giovane conduttrice e influencer ha pubblicato nelle sue storie un collage di fotografie che la ritraggono insieme a Eros, una raccolta di immagini che racconta il loro legame speciale e i tanti momenti condivisi nel corso degli anni tra cui anche una foto del suo matrimonio con Goffredo Cerza. Ad accompagnare gli scatti, una dedica tenerissima: “Amandoti immensamente, auguri papotti”.

Parole semplici, ma cariche di un amore immenso: quel “papotti” così affettuoso e familiare restituisce tutta la dolcezza di un rapporto padre-figlia che Aurora non ha mai avuto paura di mostrare pubblicamente.

Del resto, tra Eros e Aurora è sempre esistita una complicità particolare, fatta di ironia, tenerezza e grande affetto e oggi che Aurora è diventata a sua volta mamma del piccolo Cesare, quel legame sembra essersi arricchito di una nuova dimensione.

E mentre Eros festeggia il suo 63° compleanno, gli auguri di Michelle e Aurora, due donne importantissime nella vita del cantante, hanno scelto di festeggiarlo pubblicamente, ciascuna a modo proprio. E il risultato è un piccolo concentrato di emozioni che scalda il cuore.