Eros Ramazzotti, cos’ha studiato: il successo dopo il “no” del Conservatorio

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IPA Eros Ramazzotti

Oggi Eros Ramazzotti è una star di fama mondiale e un cantante che ha battuto ogni record. Pochi però conoscono la sua storia fatta di tanto studio, di una lunga gavetta e di un “no” ricevuto dal Conservatorio.

Che scuola ha fatto Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti è arrivato al successo nel 1984 vincendo nella categoria Nuove Proposte di Sanremo con la canzone Terra Promessa. Da allora la sua carriera non si è più fermata e il cantante ha collezionato un traguardo dopo l’altro. Ha inciso quasi venti album in italiano, spagnolo e inglese, ma soprattutto ha venduto più di 70 milioni di dischi. Negli anni è diventato un artista di fama internazionale, collaborando con star del calibro di Tina Turner, Anastacia, Alicia Keys, Ricky Martin, ma anche Cher, Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Giorgia e Laura Pausini.

Per le sue canzoni e i progetti realizzati ha ottenuto diversi riconoscimenti e premi. Ben quattro World Music Award, il premio Lo Nuestro e varie candidature agli MTV Europe Music Awards e agli MTV Video Music Awards.

Prima di arrivare al successo però cosa ha studiato Eros Ramazzotti? Classe 1963, il cantante è nato e cresciuto a Cinecittà, un quartiere di Roma sud-est, per la precisione nel comprensorio delle case popolari Lamaro. Figlio di Rodolfo Ramazzotti, un operaio edile, e di Raffaella Molina, casalinga, sin da piccolissimo inizia ad appassionarsi alla musica, studiando prima chitarra poi pianoforte.

Dopo aver conseguito la licenzia media prova ad inseguire il sogno di diventare un musicista e cantante, facendo domanda di ammissione per il Conservatorio di Roma. Ma riceve un “no” come risposta. La sua richiesta di iscrizione viene respinta ed Eros decide quindi di iniziare a frequentare Ragioneria. Dopo tre anni però il futuro cantante lascerà quella scuola, abbandonando gli studi.

Il “no” del Conservatorio, l’addio alla scuola e la svolta

In quegli anni, come raccontato dallo stesso Eros, l’artista vive e sperimenta la realtà difficile della periferia. Sino ad un episodio che cambierà per sempre la sua vita: la morte del compagno di banco e amico Ivano, scomparso in un incidente stradale dopo aver fatto uso di droga. Un episodio che Eros Ramazzotti ha ricordato in alcune interviste e che è stato essenziale per spingerlo a impegnarsi ancora e trovare la strada giusta per diventare un cantante.

“Ivano, il mio migliore amico. Stavamo al banco insieme, ultimo banco, ragioneria – aveva raccontato qualche tempo fa, parlando di quel momento così tragico della sua vita -. Non ci interessavano le lezioni, io sarei voluto andare al Conservatorio, dove non mi avevano preso. Così stavamo lì. Non sempre, sia chiaro, spesso saltavamo, e andavamo al mare coi motorini. Un giorno Ivano si fa di eroina, sale in moto, e va a schiantarsi. Schiacciato da un camion. Aveva 16 anni. Io non l’ho voluto vedere da morto. In quella bara non c’era solo lui, c’eravamo tutti. È stato allora, al funerale, con la bara davanti agli occhi, che ho capito che la strada doveva essere un’altra. Per me e per lui”.