Il ricordo di Eros Ramazzotti non va come previsto, Insegno: “Potrebbe farci causa”

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IPA Eros Ramazzotti

Reazione a Catena è diventato uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Piace per i quiz avvincenti, ma anche per un’atmosfera in studio che si fa, di giorno in giorno, più rilassata e scanzonata. Il merito è della musica, che nel gioco occupa un posto di primo piano. E a volte bastano poche note di una delle hit più famose dell’ultimo mezzo secolo per trasformare il quiz Rai in un grande karaoke collettivo.

L’omaggio a Eros Ramazzotti

Tra i giochi più longevi di Reazione a Catena c’è la Catena Musicale, che sfida i concorrenti a indovinare una canzone partendo soltanto dalla prima parola e da qualche nota riarrangiata. Protagonista della puntata di lunedì 5 ottobre è stata l’indimenticabile Terra Promessa di Eros Ramazzotti. Le squadre l’hanno riconosciuta immediatamente e, subito, si sono lasciati andare, accompagnando la musica con un canto scatenato. I risultati, però, dal punto di vista dell’intonazione sono stati tutt’altro che impeccabili.

“Tu di professione sei avvocata, vero?” ha chiesto Pino Insegno a una delle sue concorrenti, scherzando che Eros Ramazzotti, dopo averli sentiti cantare la sua Terra Promessa, “potrebbe farci causa”. Un siparietto spiritoso e spontaneo che ha regalato uno dei momenti più diverti di questa puntata.

La Catena Musicale che mette in crisi anche i campioni

D’accordo il divertimento, ma per i concorrenti in gioco c’è molto di più. Anche nella Catena Musicale, così come in ogni altra manche, ogni risposta corretta permette di arricchire il proprio montepremi: riuscire a indovinare la canzone significa la possibilità di tornare a casa molto più ricchi di come si è partiti. E proprio qui nascono gli errori più curiosi, perché essere molto forti con le parole non significa necessariamente avere un orecchio infallibile.

Nella storia del quiz Rai, anche i più grandi campioni sono inciampati nella sfida musicale. Nella puntata del 4 ottobre, ad esempio, i campioni sbagliano il titolo di una delle canzoni più simpatiche di Alex Britti, indicandola come Centomila caffè. Gli espressi cantati dal cantautore, in realtà, sono appena 7mila. “Mi sembrano tanti, più che nervoso c’è un ricovero immediato” ha colto l’occasione per fare una battura Pino Insegno.

Quando parte il brano, però, è difficile resistere

C’è una cosa che accomuna concorrenti, conduttore e pubblico, che si trovi in studio o a casa: quando arriva un brano che tutti conoscono, è impossibile resistere alla tentazione di iniziare a cantare. Proprio come successo oggi con Terra promessa. Per qualche secondo la gara ha lasciato spazio alla spontaneità e nessuno è sembrato preoccuparsi troppo dell’intonazione. E proprio per questo la scena è stata così coinvolgente.

E più che intentare causa, Eros Ramazzotti non potrà che gioire dell’amore dimostrato dal pubblico per il brano con cui debuttò nella categoria nuove proposte al Festival di Sanremo nel 1984. Con Terra Promessa Eros trionfò tra i giovani dell’Ariston e si guadagnò un posto tra i più grandi della musica italiana. “Siamo ragazzi di oggi” cantava allora, senza sapere che a cantare con lui sarebbero stati anche i ragazzi di domani, compresi quelli in gara a Reazione a Catena.