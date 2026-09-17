Aurora Ramazzotti, alle prove di Ballando “stende” Nikita Perotti ed esclama: “Già stiamo così”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Aurora Ramazzotti

Manca sempre meno al ritorno di Ballando con le Stelle e nella sala prove dell’Auditorium Rai del Foro Italico si comincia già a fare sul serio. Proprio oggi i concorrenti della nuova edizione hanno incontrato i rispettivi maestri e affrontato i primi allenamenti in vista del debutto, previsto per sabato 3 ottobre in prima serata su Rai1. Tra le coppie che hanno immediatamente attirato l’attenzione c’è quella formata da Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti: lei ironica, sorridente e pronta a mettersi alla prova, lui giovanissimo ma già reduce da un’importante vittoria nel programma. E il loro primo giorno insieme non è passato inosservato ai fan che hanno partecipato virtualmente alla nuova avventura.

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, la prima foto insieme è tutta da ridere

Aurora Ramazzotti è pronta ad aggiungere una nuova esperienza al suo curriculum televisivo e questa volta la sfida sembra decisamente impegnativa. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, reduce delle nozze con Goffredo Cerza, sarà infatti una delle concorrenti più osservate della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Al suo fianco ci sarà Nikita Perotti, 22 anni, uno dei maestri più giovani dello show ma già tutt’altro che inesperto quando si tratta della pista di Milly Carlucci. Il ballerino arriva infatti dalla vittoria della scorsa edizione, conquistata insieme ad Andrea Delogu. Inevitabile, quindi, che intorno alla nuova coppia ci sia già parecchia curiosità.

Il primo incontro ufficiale è avvenuto in sala prove e Aurora, fedele alla sua ironia, non ha aspettato molto prima di raccontarlo sui social. Nelle storie Instagram infatti ha pubblicato un divertente selfie allo specchio che fotografa perfettamente l’atmosfera del loro debutto: lei in piedi, sorridente e apparentemente ancora piena di energie, Nikita invece appare steso per terra come se il primo allenamento avesse già prosciugato tutte le sue forze.

“Day 1 e già stiamo così” ha scherzato infatti Aurora nella didascalia che accompagnia la stories. Una semplice foto che, però, racconta già qualcosa della sintonia che i due sembrano aver trovato. Perché se a Ballando con le Stelle tecnica e allenamento sono fondamentali, anche il feeling tra concorrente e maestro può fare la differenza. E almeno sul fronte della complicità e dell’autoironia, Aurora e Nikita sembrano essere partiti con il piede giusto.

Per Aurora si apre così una parentesi televisiva diversa dal solito: abituata alla conduzione, ai social e a raccontarsi senza troppi filtri, dovrà ora confrontarsi con coreografie, passi da memorizzare, giudizi e inevitabili ore di allenamento. Una sfida che potrebbe mostrare al pubblico anche un lato inedito della sua personalità.

Ballando con le Stelle 2026, le altre coppie pronte a scendere in pista

Aurora e Nikita non sono stati gli unici a condividere sui social le immagini delle prime prove. Anche Jimmy Ghione ha mostrato il suo debutto in sala insieme ad Anastasia Kuzmina: i due hanno pubblicato alcuni momenti del loro primo incontro, mostrando subito grande entusiasmo per l’avventura appena iniziata.

Prime prove anche per Alessandro Matri: l’ex calciatore, compagno di Federica Nargi e papà delle loro due bambine, ballerà insieme a Giada Lini. “Primo incontro… Prima lezione… Si parte… Daje Prof”, ha scritto sui social inaugurando ufficialmente il suo percorso.

Il cast di questa edizione, del resto, si presenta particolarmente variegato: in pista vedremo anche Manuela Moreno con Carlo Aloia, Noemi Bocchi con Giovanni Pernice, Massimo Ghini con Valentina Fiorini, Andy Diaz con Gioia Giovanatti e Anna Safroncik con Leonardo Lini.

E ancora Alberto Ravagnani con Erica Martinelli, Monica Guerritore con Luca Urso, Riccardo Rossi con Elisa Terrasi, Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli e Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

Un mix di televisione, cinema, musica, sport e personaggi molto seguiti dal pubblico che promette di regalare parecchi momenti da commentare, ma per scoprire cosa succederà davvero bisognerà aspettare sabato 3 ottobre, quando la nuova edizione di Ballando con le Stelle prenderà ufficialmente il via in prima serata.

Intanto, però, la gara social è già cominciata e Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti hanno trovato un modo decisamente efficace per presentarsi, pronti a dare battaglia non solo sulla pista, ma anche in rete.