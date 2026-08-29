Aurora Ramazzotti cambia casa dopo solo due anni: “Cifre non sostenibili”. Vita nuova dopo il matrimonio

Aurora Ramazzotti lascia la casa di Milano dopo due anni: tra affitto e spese, i costi erano diventati “non più sostenibili”

IPA Aurora Ramazzotti

Due anni, un matrimonio, un figlio e adesso anche una nuova casa. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza traslocano e stavolta dietro gli scatoloni non c’è semplicemente la voglia di cambiare aria. C’è un motivo molto meno romantico e decisamente più milanese: i costi erano diventati troppo alti.

A raccontarlo è stata la stessa Aurora nelle Storie Instagram. La casa in cui viveva con Goffredo e il piccolo Cesare le piaceva, aveva gli spazi che cercavano e non sembrava affatto esserci in programma un addio. Poi, però, i conti hanno bussato alla porta.

L’affitto era già importante e, nel corso dei due anni, si sono aggiunte spese che Aurora Ramazzotti ha spiegato essere aumentate fino a raggiungere “cifre non più sostenibili”. Da qui la decisione di guardarsi intorno e cercare un’alternativa.

Aurora Ramazzotti cambia casa dopo il matrimonio con Goffredo Cerza

Il trasloco apre così un altro capitolo di un’estate piuttosto movimentata per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. A luglio i due si sono sposati in Sicilia, dopo otto anni insieme e la nascita di Cesare nel 2023. Prima il rito civile a Militello in Val di Catania, poi la grande festa al Castello Xirumi, quindi la luna di miele alle Maldive. Adesso si torna alla vita vera, quella fatta anche di scatoloni, contratti e spese condominiali.

Aurora ha raccontato di essersi messa a cercare quasi per necessità e di aver trovato in poco tempo una casa adatta alla famiglia. Tanto che la decisione sarebbe stata presa nel giro di pochi giorni, anche perché a Milano gli appartamenti interessanti tendono a sparire piuttosto velocemente.

Se anche Aurora Ramazzotti trova Milano troppo cara, n0i non siamo messi benissimo

Qui bisogna fare una premessa abbastanza ovvia: Aurora Ramazzotti non è rappresentativa dello stipendio medio italiano. È figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, lavora da anni tra televisione, social e pubblicità e parte da una condizione economica che sarebbe ridicolo paragonare a quella della maggior parte dei trentenni.

Ed è proprio per questo che la sua frase sulle cifre “non sostenibili” fa un certo effetto. Secondo i dati di Idealista aggiornati a luglio 2026, Milano resta la città più cara d’Italia per gli affitti, con una richiesta media di 22,4 euro al metro quadrato al mese. Quindi, per un appartamento da 100 metri quadrati fanno circa 2.240 euro al mese, prima di condominio, bollette e tutto il resto. Nel Centro Storico si arriva addirittura a 33,3 euro al metro quadrato, quindi oltre 3.300 euro per la stessa metratura.

Certo, sono prezzi medi degli annunci e le case non sono tutte uguali. Se una donna nata in una famiglia ricca, con una carriera propria e una vita evidentemente agiata arriva a guardare il conto della propria casa milanese e pensare che non ne valga più la pena, per chi porta a casa 1.500 o 1.800 euro al mese il problema è riuscire a trovare un appartamento senza dover lasciare mezzo stipendio, quando va bene, soltanto per entrarci.

Insomma, grazie Aurora per l’aggiornamento sul mercato immobiliare. Noi comuni mortali, nel frattempo, possiamo continuare serenamente a cercare un monolocale di 20mq a 900 euro.