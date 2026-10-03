Il ruolo di Sciarelli nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2026 e lo spoiler sul ballo di Aurora

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Federica Sciarelli

Per Ballando con le Stelle 2026 è arrivato il momento del debutto. Sabato 3 ottobre Milly Carlucci torna in prima serata su Rai 1 con una puntata che deve subito presentare la nuova formula ma anche i protagonisti di questa edizione e qualche sorpresa. Partiamo proprio con la prima, che riguarda Federica Sciarelli: è lei l’ospite speciale della serata, pronta a mettersi alla prova sulla pista.

Tra i concorrenti, invece, c’è grande curiosità per il debutto di Aurora Ramazzotti al fianco di Nikita Perotti: il suo ballo resta ancora avvolto dal mistero, ma dalle prove è già arrivato un piccolo spoiler.

Ballando con le Stelle 2026, scende in pista Federica Sciarelli

Vedere Federica Sciarelli alle prese con una coreografia è già di per sé una delle curiosità della prima puntata. La giornalista sarà infatti la Ballerina per una notte del debutto della nuova stagione di Ballando con le Stelle e si affiderà al maestro Chiquito per affrontare la pista più famosa del sabato sera Rai.

Sciarelli è sempre stata uno dei volti più riconoscibili dell’informazione televisiva e vederla in una situazione così diversa dal solito aggiunge alla serata quel pizzico di sorpresa (e di brio) che ci piace vedere a Ballando. Dopo l’addio a Chi l’ha visto? per una sera le tocca abbandonare il crime e seguire la musica, lasciandosi guidare dal ritmo.

Intorno a lei, intanto, cambia anche parte del programma. Barbara D’Urso e Alberto Matano entrano in giuria accanto a Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, mentre a bordo pista trovano spazio Francesca Fialdini, Simona Ventura e Rossella Erra con il nuovo meccanismo del Tesoretto. In Sala delle Stelle, invece, c’è Simone Di Pasquale. Insomma, la prima puntata serve anche a prendere confidenza con una Ballando un po’ diversa dal solito.

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, il primo ballo è ancora un mistero

Se Sciarelli porta la sorpresa, Aurora Ramazzotti porta invece una buona dose di curiosità. In coppia con Nikita Perotti, vincitore dell’ultima edizione, si prepara a debuttare con un partner che parte inevitabilmente con aspettative alte.

Ospiti ieri in collegamento a La Volta Buona, i due hanno mostrato subito una bella intesa. Aurora ha scherzato sulla pressione di ballare accanto al campione in carica, mentre Nikita ha preferito non rivelare quale sarà il primo stile affrontato in gara. Qualcosa, però, gli è sfuggito.

“Si salta tanto”, ha raccontato il ballerino, aggiungendo che durante le prove Aurora arriva spesso stremata alla fine della coreografia. Un indizio piccolissimo ma che basta e avanza per capire che l’esordio non sarà dei più rilassati.

Il tipo di ballo resta segreto – possiamo ipotizzare un boogie woogie, ma chissà – però una cosa sembra certa: per Aurora non sarà una passeggiata. Anche se è proprio questo il bello del debutto, soprattutto quando si parte accanto a chi la pista di Ballando l’ha già conquistata una volta.

Ballando con le Stelle 2026, il cast completo e dove vedere la prima puntata

Il cast comprende anche Ornella Muti, Noemi Bocchi, Monica Guerritore, Anna Safroncik, Massimo Ghini, Alessandro Matri, Eugenio Finardi, Jimmy Ghione, Manuela Moreno, Riccardo Rossi, Alberto Ravagnani e Andy Díaz, tutti affiancati dai rispettivi maestri.

Un gruppo molto eterogeneo che mette insieme cinema, televisione, musica, sport e informazione e che sulla carta promette dinamiche piuttosto diverse da una coppia all’altra. C’è chi arriva con maggiore familiarità con il palco e chi, invece, dovrà fare i conti soprattutto con tecnica, memoria e disciplina, tre aspetti che a Ballando finiscono spesso per fare la differenza già dalle prime puntate.

La ventunesima edizione di Ballando con le Stelle parte sabato 3 ottobre in prima serata su Rai 1, con diretta anche su RaiPlay. Per la prima volta lo show va in onda dal nuovo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra, mentre la finale è prevista per il 19 dicembre. Prima, però, c’è un’intera stagione da costruire, tra ospiti inattesi, coppie da scoprire e qualche prova che promette già di lasciare il segno.