Aurora Ramazzotti chic e romantica con Goffredo Cerza prima di Ballando 2026

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Aurora Ramazzotti

Prima di immergersi completamente nella nuova avventura di Ballando con le Stelle, Aurora Ramazzotti sembra volersi godere ancora qualche momento di serenità in famiglia. Tra preparativi, prove e l’impegno televisivo che la vedrà protagonista sulla pista dello show di Rai 1, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è concessa una giornata speciale insieme al marito Goffredo Cerza. L’occasione? Il matrimonio di un’amica, perfetto per ritagliarsi una parentesi romantica e festosa prima dei prossimi impegni. E naturalmente Aurora non ha rinunciato a condividere su Instagram alcuni momenti della giornata, attirando l’attenzione soprattutto per il suo elegantissimo look color glicine.

Aurora Ramazzotti, il look glicine per il matrimonio dell’amica

Dopo essere stata lei stessa protagonista di un matrimonio da sogno la scorsa estate, questa volta Aurora Ramazzotti è tornata a vestire i panni dell’invitata. Al suo fianco, naturalmente, Goffredo Cerza, con il quale si è sposata lo scorso luglio dopo una lunga storia d’amore e la nascita del loro primo figlio Cesare Augusto.

Per partecipare alle nozze dell’amica Aurora ha scelto un look decisamente chic, puntando su una delle tonalità più romantiche da indossare in occasione di una cerimonia: il glicine. Una nuance delicata e luminosa, a metà strada tra il lilla e il pervinca, che si presta perfettamente a un matrimonio e che riesce a essere elegante senza risultare eccessivamente formale.

L’abito lungo scelto da Aurora valorizza la silhouette con una linea essenziale e femminile, ma a fare la differenza è proprio il colore, protagonista assoluto dell’outfit e perfetto per regalare al look quell’allure sofisticata ma contemporanea che da sempre caratterizza lo stile della giovane.

Aurora Ramazzotti pronta per Ballando con le Stelle con Nikita Perotti

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Aurora Ramazzotti si prepara a debuttare sulla pista di Ballando con le Stelle 2026, dove sarà una delle protagoniste più attese della nuova edizione. Al suo fianco ci sarà Nikita Perotti, maestro di ballo e vincitore della passata edizione, con il quale Aurora ha già iniziato un’intensa preparazione. Tra coreografie da imparare, giri ancora da perfezionare e inevitabile stanchezza, la sintonia tra i due sembra però essere già quella giusta e sui social, come prevedibile quando c’è di mezzo Aurora, non manca l’ironia.

Aurora non ha mai nascosto di partire praticamente da zero: parlando della sua partecipazione allo show, ha infatti ammesso di essere attratta dalla disciplina della danza e dalla possibilità di mettersi alla prova, scherzando però sulle proprie capacità da ballerina. Una sfida personale, quindi, prima ancora che televisiva.

Le prime giornate in sala prove con Nikita Perotti sembrano confermare che Aurora abbia preso l’impegno decisamente sul serio: è stata proprio lei a raccontare sui social l’inizio degli allenamenti, pubblicando anche un’immagine del suo maestro completamente stremato sul parquet dopo una delle sessioni. “Questo è solo il primo giorno” aveva scherzato Aurora, lasciando intendere che l’energia non le manca affatto.

Qualche giorno dopo i due hanno fatto anche un divertente bilancio delle prove. Alla domanda di Aurora su quanto Nikita la “odiasse” da uno a dieci, il ballerino ha risposto scherzosamente che dipende dal momento. Il giudizio sulla coreografia, però, è stato decisamente promettente: otto e mezzo, mentre sui giri Aurora avrebbe ancora parecchio da lavorare.

Insomma, tra i due sembra essersi creata quella combinazione di complicità, autoironia e rigore che potrebbe regalare momenti divertenti durante il programma. Per Nikita, poi, la sfida arriva dopo un risultato importante: è infatti il vincitore della scorsa edizione di Ballando con le Stelle.

Per vedere Aurora Ramazzotti davvero alla prova bisognerà aspettare ancora pochissimo visto che Ballando con le Stelle 2026 inizierà sabato 3 ottobre in prima serata su Rai 1, ancora una volta con Milly Carlucci alla conduzione.