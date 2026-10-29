È il capo jolly e rende glam anche l’outfit più basic. Ecco i blazer autunnali di tendenze e low cost

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Il blazer sartoriale low cost è l'alternativa per look sofisticati ma economici

Ci sono dei capi che una volta che abbiamo deciso di inserirli nel nostro guardaroba, non riusciamo più a farne a meno. Di questo “potere magico” è insignito il blazer, il capospalla che si adatta a qualsiasi occasione e ci permette di giocare con il look. Il blazer è il capo must del nostro guardaroba perché:

Non passa mai di moda e si rinnova ogni stagione

In autunno può essere indossato da mattina a sera

Riesce a elevare anche i look più semplici

Altro vantaggio non da poco è che non serve spendere una fortuna per avere un modello dal taglio sartoriale ed elegante. Online ce ne sono moltissimi sotto i 30 euro che hanno un design sofisticato, e costano pochissimo. Abbiamo trovato 12 idee che fanno al caso tuo pronte a diventare il capo jolly dell’autunno senza pesare sul portafoglio.

Il blazer gessato di Pieces

Il blazer di Pieces ha tutto quello che serve per essere considerato il capo evergreen, ma con un pizzico di originalità. Il modello gessato con righe sottili bianche ha il classico stile sartoriale, reinterpretato puntando sul colore. Il nero viene accantonato per preferire il verde salvia – il colore di tendenza di questo autunno – che conserva la stessa eleganza ma è meno banale rispetto al nero o al marrone. Oltre al verde salvia, il modello è proposto anche in grigio e bronzo.

Pieces Blazer gessato

La giacca di Toocool con collo a scialle

Ci sono delle mattine in cui siamo alla ricerca di un outfit elegante e comodo allo stesso tempo. Il blazer di Toocool con scollo a scialle risolve tutti i nostri problemi. Il taglio lineare e morbido ha un richiamo sartoriale grazie al bavero che prende spunto dallo smoking maschile. Una caratteristica che lo trasforma nel capo versatile da indossare al lavoro o nel tempo libero, perché il suo punto di forza è che cambia “natura” in base agli abbinamenti.

Toocool Blazer monopetto

Il blazer rosa di Only

In autunno siamo abituati a indossare capi che appartengono a una palette scura, ma la giacca di Only ci mostra che è possibile portare un tocco di colore ed eleganza nel nostro guardaroba con la sua giacca rosa. Il blazer a girocollo e con peplo si inserisce nelle tendenze di stagione che guardano alla moda degli anni 2000 e la modernizzano. La balza che si apre sui fianchi ora è più morbida e valorizza la silhouette restituendo al modello un aspetto chi e contemporaneo.

Offerta Only Blazer rosa

Idealsanxun e il blazer tartan che sa di autunno

Se c’è una stampa che ci fa pensare immediatamente all’autunno è il tartan, e il blazer di Idealsanxun è irrinunciabile nel tuo guardaroba perché rende molto più caldo e ricercato anche l’abbinamento più semplice. Le diverse sfumature di marrone, che grazie alla stampa a quadri, si combinano al nero e al bianco danno vita a un mix cromatico che diventa perfetto per look quotidiani o più formali, perché puoi giocare con le nuance e creare un insieme armonioso.

Idealsanxun Blazer a quadri

La giacca elegante di Richymfa

Ci sono occasioni in cui una semplice giacca non basta e dobbiamo sfoderare un blazer elegante dal taglio sartoriale. Ecco che, per quelle occasioni, c’è il modello di Richymfa, che con il suo taglio slim valorizza la silhouette senza costringerla come farebbe un completo da cerimonia. Disponibile in diversi colori, puoi scegliere il classico blu, nero e marrone se sei in cerca di una giacca sartoriale nel vero senso della parola. In alternativa, se vuoi conservare l’eleganza del blazer ma darle un tocco di originalità puoi sbizzarrirti con i modelli arancione, bordeaux o giallo burro, per essere di tendenza.

Richymfa Blazer dal taglio slim

Il doppiopetto firmato Only

Quando pensiamo a una giacca sartoriale, il primo modello che ci viene in mente è il blazer doppiopetto. Proveniente dall’armadio maschile, anche se lo abbiamo adattato al nostro guardaroba, conserva intatta un’estetica formale e decisa che però sa diventare pratica se accostata ai capi giusti. La giacca di Only può diventare un completo se indossata con pantaloni sartoriali, mentre ha un mood più contemporaneo, ma sempre elegante, con un paio di jeans.

Only Blazer doppiopetto

Il blazer luminoso di Pieces

Bastano un po’ di paillettes e anche le giornate autunnali più grigie diventano luminose. A renderlo possibile è il blazer di Pieces in lurex e collo a scialle: un tessuto luminoso che, abbinato al taglio sartoriale, crea un mix elegante e femminile che promette di essere il protagonista del tuo outfit. Non è necessario indossarlo esclusivamente durante cerimonie o eventi, con un jeans e un top avrai un look da giorno sobrio e luminoso.

Offerta Pieces Blazer in tessuto lurex

La giacca low cost da cerimonia di Richymfa

Che si tratti di una serata formale o di un evento particolare, il blazer sartoriale è il nostro salva look, ma non per portafoglio, perché spesso le giacche di questo tipo non sono economiche. Online, però, abbiamo trovato il modello di Richymfa che è molto più che economico. Il blazer costa meno di 10 euro e non ha nulla da invidiare a quelli dei brand di lusso grazie al taglio slim e al collo a scialle. Il dettaglio che lo rende ancora più versatile e sofisticato è l’assenza di bottoni, così da adattarsi a qualsiasi silhouette.

Richymfa Blazer sartoriale low cost

Da Benetton il blazer contemporaneo

Parlare di giacca sartoriale non vuol dire scegliere in senso stretto un blazer dal taglio classico. Si può ottenere lo stesso risultato con un modello contemporaneo come quello proposto da Benetton. Il suo design regular con collo a camicia, tasche a patta e chiusura con bottoni a pressione lo rende adatto alle giornate dinamiche, quando devi dividerti tra un impegno e l’altro e hai bisogno di un modello sì elegante, ma soprattutto pratico.

Il blazer moderno di Ichi

Ichi ci propone un blazer che ha tutto quello che si chiede a una giacca sartoriale, ma con un tocco di originalità dato proprio dal colore. Il modello monopetto, con il suo taglio slim e il collo a revers, è raffinato, ma a dargli un tocco di vivacità arriva il colore rosso. In alternativa puoi scegliere la versione celeste, rosa o verde acqua, che alleggerisce anche il look più formale.

Ichi Blazer colorato

La giacca lunga di The Drop

Tra le numerose versioni di blazer sartoriali non possiamo dimenticare quella lunga, una scelta che ci permette di giocare con le proporzioni e dare vita a outfit armoniosi. Il modello di The Drop è immancabile nel guardaroba di chi vuole un capospalla rilassato e ben strutturato, che sia anche economico.

La giacca per l’ufficio di Yynuda

Terminiamo la nostra ricerca del blazer sartoriale e low cost con un modello pensato appositamente per l’ufficio. Yynuda ci regala una giacca formale slim fit con pieghe sull’orlo, che si adatta perfettamente alla silhouette grazie anche al tessuto morbido.

Yynuda Blazer elegante

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