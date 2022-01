Dimmi che cappello porti e ti dirò chi sei

I modelli di cappello sono tanti e vari: non pretendo quindi con questo post di darvene una panoramica completa! Mi limiterò ad elencare alcuni tra i modelli più utilizzati, in modo che sappiate riconoscerli e, in caso di shopping, sappiate orientarvi nella scelta!

Tutti i modelli di cappello: senza tesa

La tesa è quella parte di tessuto che ombreggia il viso e che corre tutto intorno al cappello. Eccone tre che non hanno la tesa e che sono ciascuno estremamente distintivo di uno stile particolare.

Basco

Il classico cappello parisien, una volta usato dagli artisti, il basco adesso è un modello che si abbina benissimo a trench e cappotti e regala un’allure super chic. Valorizza il vostro viso sia che abbiate i capelli corti che lunghi.

Berretto

È il cappello perfetto per l’inverno! In lana o cachemire, a maglia grossa o a maglia sottile, con o senza il pom pom, il berretto o beanie è il copricapo casual ideale per un look sportivo. Potete abbinarlo al piumino, al teddy coat, ma anche alla pelliccetta eco coloratissima o al cappotto cammello, per aggiungergli un tocco street style.

Pillbox hat

Viene anche chiamato cappello a tamburello e il più famoso è quello che indossava Jackie Kennedy quando assassinarono suo marito a Dallas nel 1963. È un modello che può essere arricchito da una veletta o impreziosito da altri dettagli e che viene normalmente utilizzato in contesti formali.

Tutti i modelli di cappello: con la tesa

Bucket hat

È il cappello da pescatore, quello da portare con l’impermeabile o con il trench nei giorni di pioggia. Potete sceglierla coloratissima per aggiungere un tocco di luce alle giornate piovose.

Cowboy

Il cappello perfetto per chi ama lo stile casual e il denim. Ideale se portato con giacche di pelle, stivali texani e total look in jeans, ma potete indossarlo anche d’estate con un look boho chic.

Fedora

Assomiglia vagamente al panama, ma la tesa è più stretta e normalmente è il copricapo che si associa a Indiana Jones, per capirsi. È più casual del Panama, ma resta comunque un tocco molto chic, soprattutto se indossato con il cappotto.

Panama

È un cappello super stiloso, con la tesa abbastanza larga, che può essere decorato da un nastro di gros grain, o da piume o altri dettagli. È estremamente femminile e adattissimo ad essere portato sopra il cappotto, lungo o corto, la pelliccia eco, ma anche un caban o una cappa.

Tutti i modelli di cappello: con la visiera

Berretto da baseball

Ideal per chi ama un look casual e non riesce a stare senza tuta e sneakers, il berrettino con la visiera può essere declinato davvero in mille modi e colori diversi, a seconda del vostro look. L’importante è riservarlo ad occasioni prettamente sportive.

Newsboy

È il berretto da maschiaccio, con la visiera e la calotta morbida, spesso in tessuto spinato o tweed. È molto elegante se portato con un look British, quindi con blazer, stringate, camicie e pantaloni tagliati a uomo, ma anche gonne a tubino o a pieghe.