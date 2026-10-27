La supermodella ha svelato su Instagram la combo perfetta per un look urbano e rilassato con le sneakers più iconiche di sempre

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

IPA Bella Hadid riporta in auge le Converse

Ci sono scarpe che passano di moda e altre che aspettano semplicemente il momento giusto per tornare in cima alla wishlist. Le Converse All Star, in tutte le loro varianti, appartengono decisamente alla seconda categoria. A riportarle nel radar dello shopping ci ha pensato Bella Hadid che ha scelto proprio le sneakers in tela più iconiche di sempre per completare uno dei suoi look casual più interessanti. E il risultato è una lezione di stile da salvare subito tra i preferiti di IG, soprattutto se siete alla ricerca di un acquisto versatile da sfruttare ben oltre una stagione.

Nel caso vi fosse sfuggito, stiamo parlando del post che la supermodella ha condiviso su Instagram che comprende un breve video realizzato scendendo dall’auto, poco prima del Victoria’s Secret Fashion Show, mostrando un outfit che sembra uscita direttamente dal guardaroba di una cool girl newyorkese.

Il look da copiare parte da tre pezzi chiave

La formula è semplice, ma tutt’altro che banale, ben visibile nella terza foto del post IG di Bella. Un top bianco con scollo halter mette in risalto le spalle e aggiunge una nota femminile, mentre i jeans blu scuro a vita media, aderenti sui fianchi e dritti lungo le gambe, costruiscono una silhouette pulita e senza tempo.

A completare l’insieme sono loro: le Converse All Star nere. Nessuna sneaker futuristica, nessuna suola oversize, nessun dettaglio appariscente. Bella Hadid punta su un modello che conosciamo da sempre e che, proprio per questo, rischia di essere sottovalutato quando aggiorniamo il nostro guardaroba.

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Eppure, è difficile trovare una scarpa altrettanto trasversale. Le Converse nere funzionano con il denim vintage, con i pantaloni ampi, con una minigonna e persino con un abito elegante, per creare quel contrasto tra raffinato e sporty che rende immediatamente più interessante un outfit. Sono la soluzione ideale anche nelle giornate in cui non si ha voglia di pensare troppo agli abbinamenti, ma si vuole comunque uscire di casa con un look studiato.

Shopping alert: perché investire adesso nelle Converse All Star

Il ritorno di questa sneaker dimostra che non sempre serve acquistare l’ultimo modello virale per avere un guardaroba aggiornato. A volte basta riscoprire un classico e indossarlo con occhi nuovi. Le Converse nere hanno dalla loro parte un design riconoscibile, un’estetica urbana e una versatilità che le rende facili da integrare anche negli armadi più minimal.

La strategia per replicare il look di Bella? Prima di tutto, puntare un paio di jeans dal taglio dritto e un top bianco essenziale. Poi, lasciare che siano le sneakers a dare carattere all’insieme. Se non possedete ancora un paio di All Star nere, potrebbero essere proprio loro il prossimo acquisto intelligente da mettere in lista.

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Perché il vero lusso, quando si parla di stile quotidiano, è trovare capi che si abbinano praticamente a tutto e che continuano a funzionare anche quando cambiano le tendenze. E Bella Hadid ci ricorda che, qualche volta, la scelta più cool è anche la più semplice.

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