Beautiful, le anticipazioni dell’11 novembre 2026: il confronto tra Finn e Steffy

Ufficio stampa Mediaset Finn e Steffy, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del mercoledì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 11 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful l’11 novembre 2026

Alla Forrester Creations, Zende ripensa alla confidenza ricevuta da Brooke: lei ha accettato il ruolo di amministratore delegato con l’intenzione di convincere Carter a restituire il controllo dell’azienda a Ridge, Eric e Steffy. Brooke gli ha chiesto di mantenere il piano segreto, per evitare che Carter scopra le sue vere intenzioni.

Accorgendosi che Zende è pensieroso, Hope comprende i suoi sentimenti contrastanti dopo il cambio al vertice. Lui ammette di essere combattuto tra l’affetto per il proprio lavoro e la fedeltà alla famiglia. Hope, invece, gli assicura che con Brooke e Carter alla guida l’azienda è in buone mani e lo invita a dare una possibilità alla nuova gestione. Nel frattempo, Finn e Steffy si confrontano sui loro pensieri.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dall’8 al 14 novembre 2026.