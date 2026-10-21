Beautiful, le anticipazioni del 22 ottobre 2026: Steffy promette vendetta

Steffy, Eric e Ridge promettono di reagire e di riconquistare l'azienda: trama di "Beautiful" del 22 ottobre

Ufficio stampa Mediaset Steffy e Finn, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del giovedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Steffy, Eric e Ridge promettono di reagire e di riconquistare l’azienda. Ecco le anticipazioni di giovedì 22 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 22 ottobre 2026

Alla Forrester Creations esplode lo scontro dopo che Carter ha preso il controllo dell’azienda. Ridge lo accusa di aver tradito la famiglia e di essersi lasciato manovrare da Hope, sostenendo che per lei ha sacrificato amicizia, onore e integrità. Justin conferma che, dal punto di vista legale, riprendere il controllo sarà estremamente difficile. Steffy, Eric e Ridge promettono di reagire e di riconquistare l’azienda. Brooke tenta di calmare gli animi, ricordando che Carter è sempre stato il migliore amico di Ridge e invitando tutti a non attribuire ogni responsabilità a Hope. Ridge, però, resta convinto che la figlia di Brooke sia la causa principale di quanto accaduto. Steffy affronta Carter e Hope e accusa Hope di aver manovrato Carter per vendicarsi del licenziamento. Carter ribadisce invece di aver agito per rendere l’azienda più giusta.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 18 al 24 ottobre.