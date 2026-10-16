Beautiful, le anticipazioni del 17 ottobre 2026: madre e figlia sempre più distanti

Brooke è convinta che Carter abbia tradito la fiducia dei Forrester e si scontra con Hope: trama di "Beautiful" del 17 ottobre

Ufficio stampa Mediaset Hope e Brooke, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 13:55 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Brooke è convinta che Carter abbia tradito la fiducia dei Forrester e si scontra con Hope. Ecco le anticipazioni di sabato 17 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 17 ottobre 2026

Zende, Will ed Electra si domandano cosa stia accadendo ai piani superiori della Forrester Creations: è in corso una riunione così importante che nessuno può accedere all’ufficio. Intanto Brooke, pur comprendendo la rabbia di Hope per il licenziamento e la cancellazione della sua linea, è convinta che Carter abbia tradito la fiducia dei Forrester. Le dispiace inoltre che sua figlia sia coinvolta nel piano.

Hope difende Carter e sostiene che Ridge e b non agiscano nell’interesse dell’azienda. Secondo lei, Steffy si lascia guidare da rancori personali, mentre Ridge la appoggia senza riserve e favorisce la famiglia Forrester, lasciando persino Brooke in secondo piano. Hope afferma che Carter, nonostante le difficoltà, ha portato avanti il suo progetto perché ama la Forrester Creations e vuole renderla più giusta. Le posizioni di madre e figlia restano quindi distanti, mentre la riunione ai piani alti alimenta la curiosità dei dipendenti.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dall’11 al 17 ottobre.