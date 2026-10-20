Beautiful, le anticipazioni del 21 ottobre 2026: Ridge perde il controllo

Ridge perde il controllo dell'azienda e Brooke e Hope hanno un acceso confronto: trama di "Beautiful" del 21 ottobre

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Beautiful, le anticipazioni del 21 ottobre 2026: Ridge perde il controllo
Ansa
Ridge, "Beautiful"
Come Carter ha ottenuto il controllo? Perché Brooke accusa Hope? Che ruolo ha Justin nella vicenda?

Torna l’appuntamento del mercoledì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 21 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 21 ottobre 2026

Ridge offre a Carter un’ultima possibilità per evitare una rottura definitiva: rinunciare al controllo legale della Forrester Creations, ottenuto con l’inganno, e provare a lasciarsi alle spalle quanto accaduto. Eric e Steffy appoggiano la proposta e chiedono a Carter di non tradire la fiducia della famiglia. Lui, però, non intende fare un passo indietro: vuole guidare una nuova Forrester, fondata sul rispetto e sull’audacia imprenditoriale, e non sui rancori personali.

Eric giudica arrogante la posizione di Carter, mentre Justin conferma che sul piano legale il controllo dell’azienda è ormai nelle sue mani. Allo chalet, intanto, Brooke e Hope si affrontano: Brooke accusa la figlia di aver manovrato Carter, ma Hope difende le loro scelte e rivendica il diritto di cambiare il modo in cui viene gestita la Forrester Creations.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 18 al 24 ottobre.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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