Beautiful, le anticipazioni del 10 novembre 2026: il rischioso piano di Brooke

Ufficio stampa Mediaset Brooke in un scena di "Beautiful"

Torna l’appuntamento del martedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13:50 e le 14 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 10 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 10 novembre 2026

Alla Forrester, Zende ripensa alla conversazione con Brooke, che gli ha spiegato di aver accettato la posizione di amministratore delegato solo per cercare di convincere Carter a tornare sui suoi passi e restituire il controllo dell’azienda a Ridge, Eric e Steffy. Brooke gli ha anche chiesto di aiutarla a mantenere il segreto, per evitare che Carter possa rendersi conto dei suoi piani. Vedendolo pensieroso, Hope gli dice di capire che possa avere sentimenti contrastanti dopo il passaggio di potere alla Forrester. Zende ammette di essere diviso fra l’amore per il suo lavoro e il senso di fedeltà alla famiglia. Hope gli ribadisce che, con Carter e Brooke al comando, l’azienda è in buone mani e gli chiede di dare una possibilità a questa nuova gestione.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dall’8 al 14 novembre 2026.