Camouflage: il military in città!

Come indosso la stampa militare in modo trendy?

La stampa camouflage è molto sportiva e casual, ma questo non vuol dire che non possa essere resa super glam anche per dei look da città! Ecco qualche idea per portarla con stile in modo super easy!

Come indossare la stampa camouflage: con il denim

Il denim funziona sempre praticamente su tutto e il camouflage non fa eccezione! Potete aggiungerci del nero o del bianco, se volete staccare, ma anche il camouflage su un total look in denim sarà perfetto. Per quanto riguarda le calzature, restate sui toni del nero, o staccate con qualcosa di colorato (vedete all’ultimo paragrafo!).

Come indossare la stampa camouflage: non in verde

Tenete presente che la stampa camo non esiste solo in verde, ma può essere declinata in tante altre varianti colore. Quella sui toni del grigio, ad esempio, è molto chic e potete pensare di abbinarla anche con un blazer nero e una t-shirt stampata. Se non vi piace passare inosservate, allora provatela anche a colori: rosa, gialla, blu…

Come indossare la stampa camouflage: con la stampa di diverse dimensioni

Così come il colore, anche la dimensione della stampa può essere diversa, quindi più piccola o più grande. Quella piccola in particolare si presta ad essere applicata anche a capi dal taglio over, bilanciandone le proporzioni. Se invece preferite capi con un taglio più fitted e aderente, allora potete scegliere anche una stampa dalle dimensioni più larghe.

Come indossare la stampa camouflage: con i colori forti

È forse il mio modo preferito di indossare la stampa camouflage: con un dettaglio di colore forte, in rosa, giallo, azzurro, la illuminerete e la renderete particolarissima! Può essere un capo di abbigliamento, oppure un accessorio: dalla borsa, alle scarpe, agli occhiali. In questo caso, preferite scarpe sportive, come sneakers, anche chunky. Per quanto riguarda la borsa, sceglietela piccolissima e ladylike, se volete un tocco super moderno, oppure una shopper XXL in un colore basic se volete invece un capo più comodo e easy.