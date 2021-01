Letizia di Spagna, il look oversize e spento non convince

editato in: da

Letizia di Spagna non convince con il look oversize dai colori spenti, più grigi delle fosche giornate invernali. La Regina riprende la sua agenda, primo appuntamento della settimana è l’incontro con il consiglio strategico del progetto denominato “Donna e ingegneria” che si è tenuto alla Real Academia de Ingeniería.

Sua Maestà promuove l’ingresso delle donne in settori che vedono una partecipazione prevalentemente maschile, quali la tecnologia e l’ingegneria. Letizia si è presentata alla riunione con uno dei suoi tailleur pantalone, ovviamente riciclato come la maggior parte degli outfit che ha indossato da settembre a oggi.

Si tratta di un completo dal taglio maschile, scelto forse per la questione che andava a trattare, in principe di Galles grigio, dal taglio ampio: maxi giacca e pantaloni ampi, lunghi fin sotto le caviglie. Il tailleur è di Hugo Boss, uno degli stilisti preferiti da Letizia. La prima volta che lo ha indossato era nel gennaio 2020. Allora però l’aveva sapientemente abbinato a una camicia bianca e a delle scarpe con tacco stiletto.

La Regina ha confessato di amare molto i tailleur che trova perfetti per appuntamenti di lavoro di questo tipo. In effetti, ne possiede diversi nel suo guardaroba, ma questo si distingue dagli altri per il taglio oversize e i pantaloni a palazzo.

Letizia però sbaglia completamente gli abbinamenti, di colore e di forma. Sotto il tailleur grigio indossa una t-shirt beige a girocollo, due tonalità decisamente spente che concorrono a smorzarsi l’una con l’altra. Ad appiattire ulteriormente il look ci pensa il cappotto color cammello, di Varela, che la Regina porta come sua consuetudine sopra le spalle. Si tratta di un classico soprabito che però nell’insieme contribuisce a rendere anonimo l’outfit, completato da un paio di stivaletti neri, con tacco largo, sempre di Hugo Boss.

Una mise dunque ben lontana dagli standard cui Letizia ci ha abituati. Basti pensare allo splendido, per quanto minimal, abito aderente di Cos che ha indossato pochi giorni fa, o al tailleur rosso fuoco visto lo scorso autunno.

In questo generale appiattimento non c’è nessun accessorio che possa ravvivare il look. Né i gioielli ridotti a dei piccoli orecchini a cerchio in ora e al solito anello di Karen Hallam, regalo delle figlie, Leonor e Sofia, né la pettinatura, una coda di cavallo per giunta trasandata, né la borsa che non ha portato con sé.